흥행몰이 중인 한샘 ‘쌤페스타’… 4주차 ‘역대급 혜택’ 선보인다

이미지 확대 ‘쌤페스타’가 진행 중인 한샘 매장. 한샘 제공

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한샘이 이달 초부터 진행 중인 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘쌤페스타’가 온오프라인 전 채널에서 고른 성장세를 보이며 흥행을 이어가고 있다. 한샘은 행사 막바지인 4주 차에 ‘역대급 혜택’을 앞세워 막판 수요 공략에 나선다.20일 한샘에 따르면 쌤페스타 행사 초반(3월 3~8일) 온라인 ‘한샘몰’에서 옷장·수납 매출은 72%, 서재·자녀방 가구는 82% 증가했다. ‘월요2배딜’에서는 주요 제품이 잇따라 완판됐다. 오프라인에서도 인테리어 상담은 24%, 가구 계약액은 16% 늘었고, 학생방 가구는 109% 급증했다.한샘은 이런 흐름을 이어가기 위해 행사 4주 차에 더욱 강력한 혜택에 집중한다는 계획이다. 매주 금요일 인기 상품을 9만 9000원에 제공하는 ‘럭키드로우’를 통해 20일(오늘)부터 오는 27일까지는 위드 세라믹 4인 식탁세트를, 오는 27일부터 30일까지는 밸런스 볼륨탑 매트리스를 선보인다. 오는 23일부터 30일까지는 ‘카테고리 데이’를 운영해 월·화·수요일에는 ‘옷장’, 목·금·토요일에는 ‘식탁’, 행사의 마지막 날인 오는 29·30일에는 한샘의 대표 키즈 가구 라인 ‘샘키즈’ 앙코르 특가를 진행한다.이와 함께 키친·바스 패키지부터 침대, 소파 등 주요 제품군을 할인된 가격에 제공해 막판 수요를 끌어올린다는 전략이다.허백윤 기자