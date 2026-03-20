금호덴탈제약(주), 36년 외길 ‘치약 OEM’ 전문성으로 하이엔드 구강케어 시장 선도

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1990년 설립 이후 오직 치약 제조 한 길만을 걸어온 금호덴탈제약(주)이 맞춤형 고기능성 구강 솔루션으로 업계의 주목을 받고 있다.금호덴탈제약은 단순 가격 경쟁보다 품질과 전문성에 집중하는 전략을 고수한다. 자체 기업부설연구소를 통한 체계적인 성분 분석과 품질 관리를 바탕으로, 약국과 치과 등 전문 기관에서 유통되는 고기능성 구강케어 제품을 생산하며 확고한 입지를 구축하고 있다.특히 소비자의 세밀한 니즈(NEEDS)를 반영한 ‘맞춤형’ 생산 방식은 범용 제품과 차별화된 가치를 전달한다.금호덴탈제약 관계자는 “우리는 단순히 제품을 생산하는 공장이 아니라 브랜드의 철학을 함께 구현하는 파트너”라며, “가격경쟁이 아닌 가치경쟁으로, 검증된 연구 데이터와 품질을 바탕으로 프리미엄 구강케어 시장의 기준을 제시해 나가겠다”고 밝혔다.최근 치약 시장에 부는 ‘프리미엄’ 바람의 중심에는 40년 가까이 치약 OEM만을 고집해 온 금호덴탈제약이 있다.금호덴탈제약의 경쟁력은 축적된 전문성에서 나온다. 창업자이자 오너인 방금석 회장의 경영 철학과 이규혁 사장의 마케팅 전략을 바탕으로, 1990년부터 쌓아온 제조 노하우와 현대적인 연구 설비를 결합해 구강 건강 관리에 특화된 고품질 제품을 선보이고 있다.금호덴탈제약은 소비자 감성을 반영한 맞춤형 디자인과 성분 배합을 통해, 약국과 치과 전용 제품군에서 ‘하이엔드’ 브랜드로 자리매김하고 있다. 연구소의 엄격한 검증을 거친 제품들은 품질과 안전성 면에서 전문가들의 신뢰를 얻고 있으며, 장인 정신을 바탕으로 가격경쟁이 아닌 가치경쟁의 선두주자로 소비자에게 다가가고 있다.온라인뉴스팀