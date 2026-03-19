호르무즈 막히면 韓제조업 ‘휘청’… 3개월 이상 땐 생산비 12% 폭등

유가 최대 180달러까지 상승 전망

LNG값은 150~200% 급등 가능성

석탄·석유 제품은 83%까지 치솟아

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2026-03-20 3면

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국제유가가 고공 행진을 계속하는 가운데 호르무즈 해협의 봉쇄가 3개월 이상 지속될 경우 국내 제조업 평균 생산비가 11.8% 폭등할 것이라는 분석이 나왔다. 정유·석유화학·항공업계 등 에너지 민감 업종뿐 아니라 장기적으로 산업 전반에 큰 충격을 줄 것이라는 우려도 있다.산업연구원이 19일 공개한 ‘미국·이란 충돌과 호르무즈 리스크: 공급망 시나리오 분석과 시사점’ 보고서에 따르면 호르무즈 해협 봉쇄가 향후 3주간 계속되면 국제유가는 배럴당 105~125달러 수준으로 오르고, LNG 가격은 60~90% 추가 상승할 것으로 전망됐다. 해협 봉쇄가 1~3개월 이어지면 유가는 120~160달러, LNG 가격은 100~140% 오를 것으로 예상됐다.전황이 최악으로 치달아 호르무즈 해협 봉쇄가 3개월 이상 지속돼 구조적 공급 충격이 오면 유가는 150~180달러 수준으로 치솟고 LNG 가격은 150~200% 폭등할 것으로 추산됐다.에너지의 대부분을 수입하는 우리나라 제조업에도 여파가 클 것으로 보인다. 보고서가 원유·LNG 가격 상승이 산업별 생산 비용에 미치는 직간접 파급효과를 추정한 결과, 해협 봉쇄가 3주 이내 끝날 경우 한국의 전 산업 평균 생산비는 4.2%, 제조업 생산비는 5.4% 상승할 것으로 추산됐다. 가장 큰 타격을 입는 석탄·석유 제품은 해협 봉쇄가 3개월 이상이면 83%까지 생산비가 상승할 것으로 추산됐다. 전력·가스 및 증기 생산비 역시 3개월 이상 봉쇄 때 77.7% 증가할 것으로 전망됐다. 우리나라 주력 수출품인 반도체와 자동차의 경우 직접적인 비용 충격은 비교적 낮지만, 핵심 원자재의 물량 차질이 발생할 경우 충격이 확대될 가능성도 있다.원자재·소재 공급에 직접적인 영향을 받는 석유·화학업계는 이날 더불어민주당 을지로위원회가 개최한 간담회에서 “나프타 등 원재료 가격 급등과 수급 불안으로 생산 차질, 납기 지연, 수익성 악화 등 경영 전반에 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다. ﻿김지예 기자