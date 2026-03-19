김윤덕 “3기 신도시, 국민 체감하도록 아파트 신속 공급”

인허가 병목 해소 전담 TF 구성 주문
김윤덕 국토교통부 장관이 19일 “수도권의 주거 안정을 위해 3기 신도시가 공급 기반의 중심축 역할을 해야한다”고 밝혔다.
김 장관은 이날 경기 남양주 왕숙 공공주택지구를 방문해 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH) 관계자들에게 “공급물량 확대와 병행해 지구계획 수립, 토지보상, 택지조성, 공공주택건설 등 전 단계에 걸쳐 속도를 최대한 끌어올릴 것”이라며 이렇게 말했다.
김 장관은 ‘속도전’을 재차 강조했다. 그는 “관계기관 협의나 인허가 과정에서 불필요한 지연없이 신속하게 사업이 진행될 수 있도록 팀을 꾸려 적극적으로 업무를 수행해 달라”고 강조했다. 인허가 과정에서 발생하는 병목현상 해결을 전담하는 태스크포스(TF) 구성을 주문한 것이다.
그러면서 “국민 누구나 체감할 수 있는 공급을 만들기 위해 공사 착공·본청약·입주까지 속도감 있게 추진될 수 있도록 철저하게 공정 관리를 해야 한다”고 강조했다.
남양주왕숙지구를 시작으로 착공부터 입주까지 국민이 체감할 수 있게 주택공급 속도를 끌어올리겠다는 구상이다. 남양주 왕숙지구는 3기 신도시 중 주택 공급물량이 가장 많은 대규모 공공주택지구(8만 가구)로 2028년 첫 입주를 목표로 공사가 진행 중이다.
LH는 9·7 대책에 따라 3기 신도시 민간 공급물량 3만 2000가구를 직접 시행해 공공분양 비중을 늘리고, 자족용지·유보지 용도전환과 용적률 상향 등 재구조화를 통해 2030년까지 1만 4000가구를 추가 착공하겠다고 보고했다.
김 장관은 “속도만 앞서고 품질이 뒤따라오지 못하면 국민 신뢰를 얻기 어려운 만큼 반드시 원칙과 절차를 지켜가며 사업을 추진해달라”고 강조했다.
세종 조중헌 기자
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