김윤덕 “중동 건설 근로자 안전 최우선…정부 총력 대응”

국토부, 중동 전쟁 장기화 대비

18일 기준 국내 건설사 피해 없어

이미지 확대 김윤덕 국토교통부 장관이 19일 서울 중구 국토발전전시관에서 열린 건설사 최고경영자(CEO) 간담회에서 발언하고 있다. 국토부 제공

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김윤덕 국토교통부 장관은 19일 최근 중동 전쟁으로 불안정한 현지 건설 근로자들의 안전을 최우선으로 한 철저한 상황 관리와 정부 차원의 적극적인 대응을 약속했다.김 장관은 이날 서울 중구 국토발전전시관에서 14개 건설사 최고경영자(CEO)들과 간담회를 열고 해외 건설 근로자의 안전관리 상황을 점검하고 사태 장기화에 대비한 대응 방향을 논의했다.김 장관은 중동 지역 진출 기업의 현장 안전 상황과 비상 연락 체계를 점검했다. 이어 건설사들에 근로자 안전을 최우선에 두고 기업별 연락망과 근무 상황을 철저히 관리해줄 것을 주문했다.그는 “불안한 중동 상황으로 인한 건설업계의 우려가 현실이 되지 않도록 필요한 대응을 아끼지 않겠다”며 “업계에 미치는 직·간접적인 파장을 최소화할 수 있도록 긴밀히 소통할 것”이라고 강조했다.그러면서 “사태 장기화 시 향후 해외 건설 수주 전략 차질과 유가 상승에 따른 국내 건설시장 파급 우려에 대해서도 민관 공동 대응이 필요하다며 국토부가 듣고 실효성 있는 방안을 모색하겠다”고 덧붙였다.해외건설협회에 따르면 한국 시간 기준 18일까지 이란·이스라엘·사우디아라비아·카타르·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·이라크·바레인·요르단 등 중동 지역에 진출한 국내 건설사들의 피해 상황은 접수되지 않았다. 현지 기업들은 상황에 따라 정상 근무나 재택근무를 하고, 필요시 안전지대로 대피하는 등 안전 조치를 취하고 있는 것으로 파악됐다.국토부는 현재 민관 합동 비상 대책반을 가동 중이며, 일일 상황 및 안전 점검을 지속하고 관계 기관과 협력해 근로자 안전 확보에 나설 방침이다.세종 조중헌 기자