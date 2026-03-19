“도메인만 준비하세요, 개발부터 서버까지 다 해줍니다”… 바이브코딩 종결자 VibeX 등장

이미지 확대 사진= VibeX(바이브엑스)

이미지 확대 사진= 이승주 GotoX GP

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“프롬프트 한 번이면 앱이 완성됩니다.”소프트웨어 개발과 기획, 서버 구축에 소요되던 상당한 시간과 비용을 크게 줄여줄 플랫폼이 등장했다. 최고경영진의 비즈니스 구상을 일상적인 언어로 대화창에 입력하면 상용화 수준의 웹과 앱은 물론, 고품질 기획 문서와 발표용 슬라이드까지 단시간에 구축하고 배포할 수 있는 엔터프라이즈급 바이브코딩 플랫폼 ‘VibeX(바이브엑스)’가 20일 공식 출범했다.최근 글로벌 산업계를 강타하고 있는 ‘바이브코딩(Vibe Coding)’은 개발자가 직접 코드를 짜는 대신 자연어로 의도와 흐름을 지시하면 AI가 실제 구현을 전담하는 혁신적인 개발 패러다임이다. 이 트렌드의 최전선에 선 VibeX는 기업의 비즈니스 실행 속도를 전례 없는 수준으로 끌어올린다는 목표로 설계됐다.가장 돋보이는 강점은 기존 수작업 코딩 방식 대비 획기적으로 향상된 코드 생성 속도다. 나아가 코드를 완성하는 데 그치지 않고, 클라우드 인프라 세팅이나 서버 구축 과정을 AI가 효율적으로 자동화해 처리한다. 간단한 웹·앱 서비스 기준으로 수개월의 인력 투입이 필요했던 IT 프로젝트를 단시간 내 개발부터 배포까지 끝마치며, 기업은 도메인만 구매해 연결하면 즉시 고객에게 상용 서비스를 제공할 수 있다.VibeX의 핵심 경쟁력은 기업 내부에 거대한 IT 조직을 꾸리거나 복잡한 서버 환경을 구축할 필요 없이, 단일 채팅창 안에 ‘가상 AI 개발팀’을 구성하는 데 있다. 총괄 AI의 지휘 아래 프론트엔드, 백엔드, 디자인, 클라우드 인프라를 전담하는 다중 AI가 실시간으로 협업한다. 이를 통해 기업 브랜드에 맞는 로고와 고해상도 디자인이 자동 생성되며, 부서 간 조율이나 외주 업체와의 소통 오류로 인한 시간 지연을 없앴다.경영진은 기술적 한계나 인프라 확보에 얽매일 필요 없이, 비즈니스의 본질적 가치 창출과 신사업 타당성 검증에 집중할 수 있게 된다.VibeX를 운영하는 GotoX의 이승주 GP(General Partner)는 이번 출시에 대해 “VibeX는 단순한 개발 도구가 아니라, 기업 리더들이 상상하는 미래를 단 20분 만에 현실의 비즈니스로 찍어내는 마법 같은 경영 혁신 엔진”이라고 설명했다.또한 이승주 GP는 “기술을 모른다는 것은 더 이상 비즈니스 타이밍을 놓치는 핑계가 될 수 없다. 도메인만 있으면 누구나 20분 만에 론칭할 수 있기 때문”이라며 “과거엔 자본이 시장을 먹었지만, 이제는 ‘속도’가 시장을 먹는다. 개발에 수개월을 태우는 낡은 방식으로는 절대 바이브코딩으로 무장한 기업의 속도를 따라잡을 수 없다. VibeX는 다가오는 시대의 유일한 생존 공식”이라고 강조했다.도메인 연결만으로 단시간에 서비스 출시가 가능한 VibeX의 기술력은 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 직접 체험할 수 있다.온라인뉴스팀