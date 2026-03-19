건강기능식품 전문기업 에이치피오 덴프스, ‘알티지오메가Q10’ 2회 연속 매진 기록

이미지 확대 ‘알티지오메가Q10’ 제품 이미지 | 사진: 덴프스

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프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 신제품 ‘알티지오메가Q10’으로 롯데홈쇼핑 ‘최유라쇼’에서 2회 연속 매진을 기록했다.해당 제품은 지난 1월 진행된 론칭 방송에서 준비된 수량이 전량 판매된 데 이어, 최근 진행된 2차 방송에서도 동일하게 판매가 완료됐다. 회사 측은 초기 제품 구매가 일회성에 그치지 않고, 이어지는 흐름을 보였다고 설명했다.‘알티지오메가Q10’은 식물성 알티지 오메가3(EPA·DHA)에 코엔자임Q10과 비타민E를 결합한 3중 포뮬러다. 혈행 개선 및 항산화 기능을 동시에 고려해 설계됐다. 주원료인 알티지 오메가3는 1일 섭취량 기준 EPA·DHA 합 900mg을 함유하고 있으며, 덴프스 오메가3 제품군 중 최대 함량을 적용했다. 이는 알티지 오메가3 주원료에 대해 식품의약안전처가 인정한 4가지 기능성(혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선, 기억력 개선)에 해당하는 함량이다.최근 건강기능식품 시장에서 오메가3 제품을 중심으로 다양한 기능성 제품이 출시되고 있는 가운데, 복합 기능성 제품에 대한 수요도 함께 증가하는 흐름을 보인다. 회사 측은 해당 제품이 이러한 흐름을 반영해 설계됐다고 밝혔다. 특히 글로벌 오메가3 원료사 DSM과의 공동 개발을 통해 원료 경쟁력을 확보하고 제품 설계 완성도를 높였다.에이치피오 관계자는 “‘알티지오메가Q10’은 복합 기능성을 고려해 구성된 제품”이라며 “홈쇼핑 채널을 중심으로 제품 인지도를 높여 나가고 있다”고 말했다.한편 덴프스는 오메가3 제품군을 포함한 건강기능식품 라인업을 중심으로 유통 채널을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.온라인뉴스팀