제주~인천 노선 개설…국토부, 2026년 하계 항공편 확정

2016년 운항 중단 이후 10년만

이미지 확대 인천공항 전경. 인천공항공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주와 인천을 잇는 직항 항공 노선이 이르면 5월부터 운항에 들어간다. 또 부산과 일본 미야코지마 직항 노선이 선설된다.국토교통부는 이런 내용이 담긴 2025년 동계 정기 항공편 일정을 확정했다고 19일 밝혔다.오는 29일부터 10월 24일까지 적용되는 이번 일정에 따르면 국제선은 245개 노선을 주 4820회 운항하게 된다. 이는 지난해 동계 운항 횟수인 4783회보다 소폭 증가한 수준이다. 지난 동계에 운항을 중단했던 인천~몬트리올, 인천~캘거리, 인천~자그레브 등 노선도 복항한다.국내선은 제주노선 12개, 내륙노선 8개 등 총 20개 노선에서 주 1806회 운항한다.이 중 제주노선은 주 1534회로 전체의 85%를 차지한다. 특히 2016년 10월 이후 중단됐 제주~인천 노선 운항이 10년만에 재개되는 것이 눈에 띄는 대목이다. 국토부는 “국제선 운항 확대와 지방 공항 연계 강화, 제주-인천 노선 신설 추진 등이 반영돼 국민의 이동 편의와 항공 서비스 선택폭이 함께 넓어질 전망”이라고 설명했다.대한항공과 아시아나항공이 통합되며 ‘알짜 노선’인 인천~호놀룰루, 인천~자카르타 노선과 김포~제주 노선은 대체사로 선정된 저비용항공사(LCC)가 담당한다.주종완 국토부 항공정책실장은 “이번 하계부터 국내외 노선에서 대체사로 선정된 LCC들이 운항을 시작하게 된다”며 “안전운항 관리에 더욱 만전을 기하고 국민들의 선택권 확대를 위해 노력해 나가겠다”고 강조했다.ㄴ세종 조중헌 기자