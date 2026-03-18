“나프타 대체 수입선 확보… 수출 제한”

구윤철 “경제안보 품목으로 지정

주유소는 기름값 즉시 더 내려야”

2026-03-19 8면

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 중동 전쟁 여파로 품귀 현상이 빚어진 ‘나프타’를 경제안보 품목으로 지정하겠다고 밝혔다. 나프타는 ‘석유화학의 쌀’로 불리는 핵심 기초원료로 국내 수입 물량의 54%가 호르무즈 해협을 통과해 들어온다.구 부총리는 18일 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회 회의에서 “나프타 수급 동향과 기업의 애로 사항을 파악해 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 적극적인 조치를 시행하겠다”며 이렇게 말했다. 경제안보 품목으로 지정되면 정부로부터 공급망 안정화를 위한 금융·세제·재정 지원을 받을 수 있다.산업통상부 원자재가격정보에 따르면 나프타 가격(일본 수입가 현물 기준)은 지난 11일 t당 898달러로 연초 대비 67.23% 올랐다. 나프타분해설비(NCC)를 보유한 업체들은 이미 고객사에 공급 차질 가능성을 통보하고 일부 공장 가동을 중단했다. 정부는 공급망안정화기금에 ‘중동 피해 대응 특별 지원’을 신설해 공급망 피해 기업에 1조 5000억원 규모의 금융 지원을 확대한다. 피해 기업에 대한 대체 수입 차액과 긴급 운영자금을 지원하고, 중동 의존이 높은 경제안보 품목을 취급하는 기업에는 최대 2.3%포인트의 우대금리를 적용하기로 했다.구 부총리는 지난 13일 시행된 석유 최고가격제와 관련해 “정유사 공급가격이 대폭 내려간 만큼 주유소의 소비자가격도 지체 없이 더욱 낮아져야 한다”고 말했다. 지난 16일 기준 전국 주유소 1만여 곳 중 222곳이 휘발유 가격을 되레 더 올린 것으로 나타난 데 따른 압박으로 해석된다. 이어 그는 “가격 동향을 상시 모니터링하고 현장 단속과 신고센터를 통해 사재기·판매 기피 등 불공정 행위를 엄단하겠다”고 강조했다.구 부총리는 “위기 대응의 핵심은 타이밍”이라면서 “경제안보 품목 지정 등 가용한 정책 수단을 바로 추진하고 ‘전쟁 추경(추가경정예산)’을 신속히 편성해 물류·유류비 부담 경감, 소상공인·농어민 등 민생 안정, 피해 중소기업 지원 등에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.세종 박은서 기자