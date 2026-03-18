정유·석화업계 “나프타 단기 수급에 숨통… 호르무즈 정상화·공급망 구조 전환해야”

원유·나프타 긴급 도입 업계 영향

2026-03-19 8면

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정부가 18일 아랍에미리트(UAE)를 통해 원유와 나프타를 긴급 도입한다고 밝히자, 정유 및 석유화학 업계는 단기적인 수급 불안 해소에 도움이 될 것이라고 전망했다. 다만 이번 조치가 응급 처방인 만큼 장기적으로 호르무즈 해협 통행 정상화와 공급망 구조 전환이 필요하다는 목소리도 나온다.나프타 공급 부족으로 나프타분해시설(NCC) 가동률을 50~60%까지 낮췄던 석유화학 업계는 이번 원유·나프타 공급으로 우선은 ‘셧다운’ 위기를 넘길 수 있을 것으로 기대했다. 원유를 정제하는 과정에서 얻는 나프타는 ‘석유화학의 쌀’로 불린다. 나프타를 원료로 에틸렌·프로필렌 등 기초유분을 생산한 뒤 중간재·합성수지를 거쳐 최종 제품을 만든다. 나프타 공급에 차질이 생기면 포장재, 생활용품, 건설자재, 타이어, 자동차, 전자부품 등 제조업 전반에 연쇄적인 영향을 미친다.중동산 나프타는 국내 수입 물량의 약 60%를 차지한다. 이란 사태 이후 중동산 공급이 사실상 끊기면서 국내 기업들은 재고 부족과 가격 압박을 동시에 받고 있다. 여수상공회의소에 따르면 국내 기업이 보유한 나프타 재고는 약 2주 분량 밖에 남지 않았다.한국석유공사에 따르면 나프타 가격은 지난 17일 기준 배럴당 124.53달러로, 이란 사태 발생 전인 2월 27일(68.87달러)에 비해 2배로 뛰었다. 업계 관계자는 “원료가 없는 상황이 길어지면서 지금은 다운스트림 제품(에틸렌으로 만든 플라스틱·합성수지·화학원료들)까지 가격이 많이 올랐다”며 “원료가 들어오면 단기적으로 안정을 찾을 수 있어 긍정적”이라고 말했다.정유 업계도 원유 수급에 다소 숨통이 트일 전망이다. 미국산 원유 등으로 수입처 다변화를 모색하고 있지만, 국내 설비 특성상 중동유를 선택하는 것이 현실적인 운영 방안이기 때문이다. 업계 관계자는 “비축유 만으로는 한계가 있어 정부의 이번 물량 확보는 다행”이라면서도 “결국 일시적인 방법이고 호르무즈 해협이 빨리 정상화되어야 한다”고 말했다.김지예 기자