NH투자증권, IMA 3호 사업자 지정

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NH투자증권이 종합투자계좌(IMA) 업무를 수행할 수 있는 종합금융투자사업자(종투사)로 공식 지정됐다. 미래에셋증권과 한국투자증권에 이어 세 번째다.금융위원회는 18일 정례회의를 열고 NH투자증권을 자기자본 8조원 이상 종투사로 지정하는 안건을 의결했다. NH투자증권은 지난해 9월 종투사 지정 심사를 신청했으며, 금융당국은 자기자본 요건을 비롯해 인력과 물적 설비, 내부통제 장치, 이해상충 방지 체계 등 법령상 기준을 모두 충족했다고 판단했다.IMA는 고객 자금을 기업대출, 벤처투자, 주식·채권 등에 운용하면서 증권사가 원금을 보장하는 상품이다. 종투사는 IMA와 발행어음을 통해 자기자본의 최대 300%까지 자금을 조달할 수 있으며, 조달 자금의 일정 비율을 모험자본에 투자해야 한다. 해당 비율은 올해 10%에서 시작해 내년 20%, 2028년 25%까지 단계적으로 확대된다.NH투자증권은 인수금융과 브릿지론, 기업대출, 회사채, 기업어음(CP) 등 기업금융 중심 자산과 함께 글로벌 사모대출과 주식펀드 등을 주요 투자 대상으로 설정했다.윤병운 NH투자증권 대표는 “IMA 사업은 단순한 외형 확대를 넘어 자본시장의 생산적 금융을 확대하는 계기”라며 “유망 기업 발굴과 모험자본 투자 확대를 통해 시장의 성장과 활력 제고에 기여하겠다”고 말했다.박소연 기자