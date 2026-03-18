구윤철 “나프타 경제안보품목 한시 지정…수출제한 등 조치 시행”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

이미지 확대 18일 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회. 재정경제부 제공

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정부가 중동 호르무즈 해협 의존도가 높은 품목인 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정했다. 대체 수입선 확보는 물론 수출 제한 등 적극 조치가 시행된다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 제2차 비상경제장관회의 겸 제8차 공급망안정화위원회를 주재한 자리에서 이같이 밝혔다. 구 부총리는 “중동 상황이 2주 넘게 지속되면서 석유류는 물론 원자재 등 공급망 충격이 지속되고 경제 부문별로 연쇄적인 부담이 누적되고 있다”면서 “나프타 수급 동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악하고 대체 수입선 확보, 수출 제한 등 적극적인 조치들도 시행하겠다”고 덧붙였다.공급망안정화기금에 ‘중동 피해 대응 특별 지원’을 신설해 피해 기업에 1조 5000억원 규모로 금융 지원도 확대한다. 피해 기업은 대체 수입 차액과 긴급 운영자금을 지원받을 수 있고 중동 의존도가 높은 경제안보품목을 취급하는 기업은 최대 2.3%포인트 우대금리를 지원받는다.구 부총리는 지난 13일부터 시작된 석유제품 최고가격제 안착에 총력을 다하겠다고도 밝혔다. 그는 “정유사 공급가격이 대폭 내려간 만큼 소비자가격도 지체 없이 더욱 낮아져야 한다”면서 “가격 동향을 상시 모니터링하고 현장 단속과 신고센터를 통해 사재기·판매 기피 등 불공정 행위를 엄단하겠다”고 강조했다.에너지 수급 관리를 위해서 안정적인 추가 대체 공급선 발굴, 정유사 수출 물량 제한과 자동차 부제 등에 대한 검토도 언급했다.이어 “전쟁 추경을 신속히 편성해 물류·유류비 부담 경감, 소상공인·농어민 등 민생 안정, 피해 중소기업 지원 등에 총력을 다하겠다”면서 “양극화 완화를 위해 취약계층, 지역 등 어려운 부문을 정확하게 타겟팅해서 촘촘히 지원하겠다”고 전했다.세종 박은서 기자