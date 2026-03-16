JR 서일본, 히로시마~이와쿠니 노선 관광열차 ‘하나아카리’ 봄 시즌 운행

이미지 확대 사진제공=JR서일본 여객철도주식회사

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JR 서일본은 히로시마와 세토우치 지역의 자연 경관과 문화를 함께 체험할 수 있는 관광열차 ‘하나아카리’를 2026년 봄 시즌 한정 운행한다고 밝혔다.JR 서일본에 따르면 관광열차 하나아카리는 오는 3월 20일부터 6월 28일까지 운영되며, 매주 주말과 공휴일을 중심으로 운행된다. 다만 4월 29일부터 5월 6일까지 이어지는 골든위크 기간을 포함해 일부 날짜에는 운행이 제외된다.이번 관광열차는 히로시마와 미야지마, 이와쿠니 등 세토우치 지역의 대표 관광지를 연결하는 노선으로 운영된다. 히로시마성과 평화기념공원이 있는 히로시마를 출발해 세계유산 이츠쿠시마 신사가 자리한 미야지마, 아름다운 자연 경관으로 알려진 이와쿠니까지 이어지는 코스로 구성됐다. 승객들은 열차 창밖으로 펼쳐지는 봄꽃과 초여름 녹음 등 계절에 따라 달라지는 세토우치의 풍경을 감상할 수 있다.노선은 히로시마역에서 출발해 미야지마구치역을 거쳐 이와쿠니역까지 이어진다. 하행 열차는 히로시마역을 오전 10시 5분에 출발해 미야지마구치역을 오전 10시 53분에 출발한 뒤 오전 11시 11분 이와쿠니역에 도착한다. 상행 열차는 이와쿠니역을 오후 5시에 출발해 미야지마구치역을 오후 5시 45분 경유, 오후 6시 14분 히로시마역에 도착하는 일정이다.열차 내부에서는 세토우치 지역 문화를 경험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 모든 승객에게는 미야지마의 전통 화과자점 야마다야의 모미지 만주와 도요카(桐葉菓), 음료가 전용 패키지로 제공되며, 2026년 한정 디자인의 기념 스탠드도 함께 증정된다.또한 2호차에서는 히로시마의 전통 공연 예술인 히로시마 카구라 관련 전시가 진행된다. 열차 안에서는 세토우치 지역 특산품과 하나아카리 및 히로시마 카구라 관련 오리지널 굿즈도 구매할 수 있다.이용객은 관광열차 전용 ‘하나아카리 티켓’과 함께 해당 구간의 열차 운임을 별도로 결제해야 하며, 구간 운임은 레일패스나 교통카드 등을 통해 추가로 지불할 수 있다.JR 서일본 관계자는 “이번 관광열차 운행을 통해 히로시마와 세토우치 지역의 자연 경관과 전통문화를 함께 즐길 수 있는 여행 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.온라인뉴스팀