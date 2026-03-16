NHN KCP, SB페이먼트서비스·KOTRA와 맞손… 日 PayPay와 연계

이미지 확대 NHN KCP 사옥 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

종합결제기업 NHN KCP(대표이사 박준석)가 일본 소프트뱅크의 결제 자회사인 ‘SB 페이먼트 서비스(이하 SBPS)’, KOTRA(대한무역투자진흥공사) 일본지역본부와 함께 일본 최대 간편결제 서비스 ‘PayPay(페이페이)’를 국내에 도입하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약의 핵심 동력은 일본 국민의 약 2명 중 1명꼴인 7200만명 이상의 사용자를 보유한 ‘PayPay’의 강력한 유저 베이스를 국내 시장과 연결하는 것이다. NHN KCP는 소프트뱅크의 결제 전문 자회사인 SBPS와의 기술 협력을 통해 PayPay의 모바일 온라인 결제 시스템을 국내 온라인 가맹점에 도입한다.이러한 협력은 단순히 결제 수단 도입을 넘어 ‘K-브랜드의 일본 수출길’을 넓히고 한·일 무역을 활성화하는 데 큰 의미가 있다. 그동안 일본 소비자들이 한국 온라인 쇼핑몰을 이용할 때 가장 큰 걸림돌이었던 결제 장벽이 사라지면서, K-뷰티·패션·콘텐츠 등 국내 기업들의 일본향 역직구 매출이 획기적으로 늘어날 것으로 기대된다.여기에 KOTRA 일본지역본부가 민관 협력 파트너로 참여해 한·일 무역 활성화의 마중물 역할을 한다. NHN KCP와 KOTRA는 기존 무역대금 결제 플랫폼(GTPP) 협업 경험을 바탕으로, 역량 있는 국내 기업들이 7200만명 이상의 PayPay 유저라는 거대 시장에 안착할 수 있도록 판로 개척과 마케팅을 전방위로 지원하기로 했다.특히 KOTRA는 PayPay 결제가 연동된 온라인 플랫폼을 기반으로 일본 소비자 타깃 프로모션, 유망기업 입점 지원, 현지 파트너 발굴 및 연계 사업 등을 추진해 우리 기업의 대일(對日) 온라인 수출 저변을 확대해 나갈 방침이다.협약에 따라 각 기관은 전문 역량을 집중한다. NHN KCP는 국내 최대 결제 서비스 업체로서 온라인 기반의 온라인 결제 시스템 구축과 안정적인 정산을 책임진다. 소프트뱅크 자회사인 SBPS는 PayPay의 결제 인터페이스를 제공하며, KOTRA는 결제 인프라를 활용한 수출 진흥과 양국 간 경제 교류 확대를 뒷받침한다.NHN KCP PG사업부 노재욱 전무이사는 “일본 결제 시장을 주도하는 소프트뱅크의 그룹사인 SBPS, 그리고 우리 기업의 성장을 돕는 KOTRA와 뜻을 모으게 되어 기대가 크다”며 “이번 협력이 온라인 역직구와 한·일 무역 활성화의 새로운 전환점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 NHN KCP는 국내 1위 전자결제서비스 업체로서 지급결제, 정산, 보안 등 전방위적인 전자상거래 인프라를 제공해 왔으며, 간편결제 등 전자결제 분야의 혁신을 주도해 왔다. 최근에는 가맹점과 고객의 편의성을 극대화하고 디지털 금융 환경을 선도하기 위해 스테이블코인 등 신사업을 적극 추진하고 있다.온라인뉴스팀