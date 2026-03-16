케이프로펠 블랜차드 리더십, 서울평가정보 기술신용평가 ‘우수기술기업’ 인증…“리더십 플랫폼 역량 입증”

이미지 확대 [사진=㈜케이프로펠 블랜차드 리더십 제공]

이미지 확대 케이프로펠 블랜차드 리더십 모윤희 대표

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리더십 교육·컨설팅 기업 ㈜케이프로펠 블랜차드 리더십이 기술신용정보평가기관 서울평가정보(SCI평가정보)의 기술신용평가 결과 우수기술기업 인증을 획득, 교육 서비스를 넘어 기술 기반 플랫폼 기업으로서의 역량을 공식 인정받았음을 입증했다.기술신용평가(TCB)는 금융위원회가 지정한 공인 기관이 기업의 기술력·사업성·경영역량을 종합 심사해 등급을 부여하는 제도로, 정책금융기관 보증 심사 및 정부 지원사업 선정의 기준으로 활용된다.케이프로펠 블랜차드 리더십은 글로벌 리더십 전문기업 Blanchard®의 한국 공식 파트너로, 2026년 1월 법인 전환을 통해 출범했다. 핵심 서비스는 45년 이상 검증된 Blanchard 리더십 IP 기반 프로그램이다. 대표 과정인 SLII®(상황 맞춤 리더십)를 비롯해 코칭, 갈등관리, 신뢰 형성, 포용적 리더십 등 총 10개 프로그램으로 구성된 체계적 리더십 러닝 저니를 제공하고 있다.지난 8년간 139개 기업, 1만5,000명 이상을 교육했으며 재구매율 50%, NPS 98%를 기록한 바 있으며, 모윤희 대표는 Blanchard 본사 공인 Master Trainer로, 국내외 주요 기업을 대상으로 18년 이상 컨설팅을 진행해 왔다.최근에는 구독형 리더십 개발 플랫폼 ‘K Propel’을 론칭했다. K Propel은 기존 단발성 교육의 한계를 보완하기 위해 설계된 플랫폼으로, 교육 이후 현업 적용과 재학습이 단절되는 문제를 해결하고자 맞춤 진단 → 핵심 프로그램 학습 (실시간 비대면) → 온라인 셀프 스터디 + 현업 적용 → 리더스 네트워킹의 4단계 구조로 운영된다.직급과 역할에 따라 △셀프 리더 트랙(직원 레벨) △신임 리더 트랙(New Leader) △리더 트랙(팀장·부서장) 등 3개 트랙으로 구성되며, 각 과정은 진단 → 핵심 프로그램(실시간 비대면 강의) → 온라인 셀프 스터디 및 현업 적용 → 커뮤니티 참여의 4단계 여정으로 진행된다.구독은 6개월·12개월 단위로 운영되며, 12개월 구독 시 마스터 클래스와 심화 세션 등 추가 프로그램이 제공된다. 개인별 학습 현황 추적과 참여도 데이터 분석, HR 담당자용 맞춤 리포트 기능을 통해 데이터 기반 리더십 관리 체계를 지원하는 것이 특징이다.모윤희 대표는 “대부분의 리더십 교육은 종료와 동시에 현업에서 희미해진다. K Propel은 학습과 적용, 커뮤니티 성장을 연결하는 리더십 생태계 모델”이라며, “18년간 축적한 현장 경험을 기반으로 국내 리더십 교육 시장에 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.한편 케이프로펠 블랜차드 리더십은 2026년 제20회 대한민국 교육산업대상 리더십 코칭 플랫폼 부문 대상을 수상한 바 있다. 향후 AI 기반 코칭 플랫폼 개발을 병행하고, Cambridge 대학교 교육학 박사과정 연구와 K Propel 커뮤니티를 연계해 포용적 리더십 개발에 대한 연구를 실무에 반영할 계획이다. 이를 통해 데이터와 연구 기반의 Evidence-based 리더십 체계를 구축한다는 방침이다.온라인뉴스팀