제주도, 말쥐치 양식 출하 성공… “28도 고수온에도 팔팔하네”

해양수산연구원, 기후변화 대응 대체 양식어종 실증 첫 결실

약 4개월 만에 200g 안팎까지 성장… 올해 1월 말 첫 출하

이미지 확대 제주도 해양수산연구원이 기후변화에 대응할 새로운 양식어종 개발 실증 결과, 말쥐치의 양식 출하에 성공했다. 제주도 제공

이미지 확대 양식 출하에 성공한 말쥐치. 제주도 제공

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기후변화로 해수 온도가 오르면서 기존 양식 어종 피해가 늘어나는 가운데 제주에서 고수온에 강한 말쥐치 양식 출하에 처음으로 성공했다.제주도 해양수산연구원은 기후변화로 인한 해수 온도 상승에 대응할 새로운 양식 어종 개발 실증 결과 말쥐치 양식 출하에 성공했다고 16일 밝혔다.연구원은 지난해 제주 해역의 고수온 환경에 적합한 어종을 찾기 위해 말쥐치 종자 생산과 현장 양식 실증에 착수했다.지난해 5월 부화한 말쥐치는 8월까지 종자 생산을 마친 뒤 9월 평균 25g(전장 약 12㎝) 크기의 치어 상태로 서귀포시 대정 지역 양식장에 시험 보급됐다. 이후 약 4개월 만에 200g 안팎까지 성장했으며, 올해 1월 말 첫 출하를 시작으로 현재까지 지속적으로 출하되고 있다.실증 기간 동안 양식장 수온은 지난해 9월 최고 28도까지 상승했지만 고수온 피해 없이 안정적인 사육이 이뤄진 것으로 확인됐다.말쥐치는 우리나라 남해와 제주를 비롯해 동중국해와 일본 연안 등 서북태평양 온대 해역에 널리 분포하는 어종이다. 이 어종은 비교적 높은 수온에서도 생존과 성장이 가능한 특성을 지녀 고수온 대응 양식 어종으로 주목받고 있다.이번 실증은 여름철 고수온기에 단기간 양식을 거쳐 출하하는 방식으로 진행됐다. 연구원은 이를 통해 말쥐치가 고수온 대응 대체 양식 어종으로서 실질적인 산업화 가능성을 처음 확인했다고 설명했다.특히 말쥐치는 육질이 좋아 시장 수요가 높지만 그동안 자연산 어획에 의존해 공급이 제한적이었다. 양식 생산이 확대될 경우 안정적인 공급 체계 구축과 수급 불균형 해소에도 도움이 될 것으로 기대된다.강봉조 도 해양수산연구원장은 “최근 해수 온도 상승으로 기존 양식 어종 피해가 늘고 있다”며 “말쥐치 양식 가능성이 확인된 만큼 생산 시기 조정 등 기술 개발과 함께 종자 보급 체계도 단계적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자