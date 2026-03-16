국내 경윳값 ‘역전 종료’…국제 유가는 소폭 내려

석유 최고가격제 시행 나흘 째

경윳값 1836원·휘발윳값 1871원

이미지 확대 석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 15일 서울 시내 한 주유소를 찾은 시민이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

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석유 최고가격제 시행 나흘째인 16일 전국 평균 주유소 기름값이 하락세를 이어간 가운데 경윳값의 휘발윳값 역전 현상이 10일 만에 종료됐다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1836.5원으로 전날보다 3.6원 내렸다.경유 가격은 같은 시각 1836.2원으로 4.9원 하락하며 지난 5일 이후 처음으로 휘발윳값 아래로 내려왔다. 미국·이란 전쟁 발발 후 경윳값은 지난 6일 1887.3원으로 휘발윳값(1871.8원)을 역전한 후 10일 동안 휘발윳값보다 높은 가격을 유지해왔다.전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔다. 16일 서울 평균 휘발유 가격은 리터당 1862.7원으로 전날보다 2.1원 내렸다. 서울 평균 경유 가격은 1.4원 하락한 1851.4원으로 집계됐다.국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있다. 전날 전국 평균 휘발유 가격은 전일 대비 5.2원 하락한 1840.1원이었다. 경유 가격은 1841.2원으로 전날보다 6.7원 내렸다.국제유가도 하락세로 돌아섰지만 100달러 안팎을 유지하고 있다. 지난 14일 미국이 이란의 원유 수출 기지 하르그 섬을 공격한 이후 서부텍사스산중질유(WTI) 선물이 한때 3% 이상 급등하면서 배럴당 100달러를 돌파했으나 15일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 WTI 선물은 1.53% 하락한 배럴당 97.18달러에 거래되고 있다. 브렌트유 선물도 0.64% 하락한 배럴당 102.57달러를 기록하고 있다.국제유가가 하락 반전한 것은 트럼프 미국 대통령이 “이란이 협상을 원하고 있다”고 밝히고, 이란 외무장관이 ‘적’들에게만 호르무즈 해협이 봉쇄됐을 뿐이라고 언급한 여파로 풀이된다. 또 국제에너지기구(IEA)가 비축유가 아시아에 가장 먼저 공급될 것이라고 밝힌 점도 영향을 미친 것으로 보인다.김지예 기자