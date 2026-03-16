친환경 ‘그린 리모델링’ 이자지원사업 2년만에 재개

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정부가 건물 리모델링을 계획하는 국민들이 이자 부담을 덜고 에너지 비용까지 줄일 수 있도록 지원하기로 했다.국토교통부는 건축물의 에너지 성능을 높이고 동시에 에너지 효율을 개선하기 위한 ‘그린 리모델링’ 이자지원사업을 3년만에 재개한다고 16일 밝혔다. 접수는 17일부터 받을 예정이다.해당 사업은 그린리모델링 공사시 공사비에 대한 대출 이자 일부를 지원받는 것이다. 정부는 2014년부터 10년간 약 8만건을 지원했다. 2024년부터 신규 지원을 중단했는데 이를 2년만에 재개한다는 것이다.먼저 정부는 기본 이자지원율을 4.0%에서 4.5%로 상향하기로 했다. 또 에너지성능 개선비율이 높거나 차상위계층·다자녀·고령자·신혼부부에 해당하는 경우 이자지원율을 5.5%까지 지원한다. 또 비주거 대형 건축물에 대한 지원 한도를 50억원에서 200억원으로 대폭 확대한다.기존에는 에너지성능 개선비율이 20% 이상인 경우 이자지원율은 4.0%, 차상위 계층의 이자지원율은 5.0%가 적용됐다. 기준을 세분화해 지원 범위를 늘려 적극적인 에너지 사용 절감을 유도한다는 것이 국토부의 구상이다.국토부는 공사비와 에너지 절감 효과를 미리 확인할 수 있는 무료 컨설팅 서비스도 새롭게 지원한다. 컨설팅을 받은 건축주가 추후 이자지원사업을 신청할 경우, 신청 서류 준비와 행정 절차까지 컨설팅 사업자가 함께 지원할 계획이다. 국토부는 17일부터 다음 달 15일까지 ‘컨설팅 수행 사업자’를 공개 모집하기로 했다.자세한 사항은 17일부터 국토교통부 누리집(www.molit.go.kr) 또는 국토안전관리원 그린리모델링 창조센터 누리집(www.greenremodeling.or.kr)에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.세종 조중헌 기자