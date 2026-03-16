탈모 커뮤니티 대다모, 일본인 모발이식 상담 문의 전년 대비 3배 급증

이미지 확대 대다모 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탈모 커뮤니티 대다모에 접수되는 일본인의 한국 모발이식 상담 문의가 올해 들어 급격히 늘고 있다.대다모는 다양하고 전문성 높은 콘텐츠와 고도화된 서비스로 탈모 치료와 모발이식에 관심 있는 해외 환자들에게 글로벌 플랫폼으로서의 영향력을 입증하고 있다.대다모가 해외 서비스 데이터를 분석한 결과, 올해 1·2월 일본인 회원의 LINE 상담 건수는 지난해 하반기 전체 문의량의 3배를 넘어섰다. 성별로는 여성이 58.3%, 남성이 41.7%로 여성의 문의량이 많았으며, 여성은 헤어라인 교정 시술, 남성은 M자 탈모 치료·모발이식 관련 문의가 많았다. 수술 방법과 비용, 회복 일정에 관한 구체적인 질문이 주를 이뤘다.이러한 일본인들의 ‘K-모발이식’ 관심 증가는 크게 두 가지 요인으로 분석된다.첫째는 ‘도한성형(渡韓整形ㆍ한국 원정 성형)’ 트렌드의 다각화다. 기존에는 눈이나 코 등 안면 성형 위주로 한정됐던 일본인들의 관심이 헤어라인으로 확장됐다. 일본 현지 대비 합리적인 비용은 물론, 세계 최고 수준의 생착률과 자연스러운 디자인, 뛰어난 기술력을 갖춘 한국의 탈모 치료 및 모발이식 시장으로 수요가 빠르게 이동하고 있는 것이다.둘째는 대다모의 현지화 마케팅 전략과 1:1 밀착 소통이다. 대다모는 일본 현지 인플루언서들과의 적극적인 협업은 물론, 일본 유저들이 가장 친숙하게 여기는 아메블로, 인스타그램 등의 소셜 미디어를 통해 탈모 관리와 모발이식 관련 정보를 지속적으로 공유해 왔다. 이와 함께 대다모의 실시간 번역 서비스를 통해 일본어 등 현지 언어를 완벽하게 지원함으로써 언어와 거리가 주는 심리적 장벽을 대폭 낮춘 점이 주요 성공 요인으로 분석된다.대다모는 일본 유저들의 이 같은 높은 관심에 부응하고자 일본 타깃 서비스 고도화에 나선다. 우선 이달 내에 ‘모발이식 병원 리스트’를 일본인 유저에게 최적화해 개편할 계획이다. 기존 탈모 정보 콘텐츠 및 한국 병원 정보와 함께 일본 현지 병원 정보까지 제공함으로써 유저들이 익숙한 일본 현지 인프라와 한국 병원의 정보 및 생생한 후기들을 객관적으로 비교·분석할 수 있도록 지원한다는 방침이다.대다모 해외 서비스 담당자는 “앞으로도 국경을 넘어 모든 탈모인들이 안심하고 콤플렉스를 극복할 수 있도록 전문적이고 깊이 있는 콘텐츠를 제공할 것”이라며 “투명하고 검증된 의료 정보를 제공하는 한편 최적의 상담 프로세스를 구축하는 데 플랫폼 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.한편 대다모는 최근 명절을 맞아 유쾌한 참여형 이벤트인 ‘모(毛) 나와라 윷 던지기’를 진행, 탈모 극복을 응원하는 회원들의 훈훈한 덕담 댓글이 1000여개 가까이 달리며 탈모인 간의 깊은 공감과 활발한 소통을 이끌어내 성황리에 이벤트를 마무리했다.온라인뉴스팀