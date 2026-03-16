대학 등록금 줄인상에 교육 물가 ‘껑충’…15년 만에 최고

지난해 교육 물가 상승률 2.3%

사립대 중심 등록금 인상이 원인

1인당 연간 등록금 평균 710만원

“교육 물가 상승세 올해 지속될 듯”

이미지 확대 진눈깨비 내리는 졸업식 (완주=뉴스1) 유경석 기자 = 24일 전북 완주군 우석대학교에서 졸업생들이 내리는 진눈깨비에 발걸음을 재촉하고 있다. 2026.2.24/뉴스1

이미지 확대 전국대학힉생네트워크 구성원들이 22일 오전 2025 한국대학교육협의회 정기총회가 열리는 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 등록금 인상을 반대하는 피켓팅을 하고 있다. 2025.1.22 (전국대학힉생네트워크 제공)

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지난해 대학교 등록금이 오른 여파로 교육 물가가 15년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 올해도 전국 4년제 대학 3곳 중 2곳이 등록금을 올리면서 물가에 상승 압력으로 작용할 전망이다.국가데이터처는 16일 지난해 교육 물가(지출목적별 분류) 상승률이 2.3%로 전년보다 0.6%포인트 올랐다고 밝혔다. 이는 2010년(2.3%) 이후 15년 만에 최고치다. 교육 물가 상승률은 2009년 2.5%에 이르렀다가 2011년 이후엔 대체로 1%대 내외를 유지했고 2024년엔 1.7%였다.주요 원인은 사립대를 중심으로 한 대학 등록금 인상이다. 교육부에 따르면 지난해 4년제 일반대학과 교육대학 193곳 중 136곳(70.5%)이 등록금을 올렸다. 2012년 ‘반값 등록금’ 운동 후 대다수 대학은 정부의 등록금 동결 유도에 동참했으나 지난해부터 재정 위기를 더는 버틸 수 없다며 인상을 선언했다.평균 인상률은 사립대(154곳) 4.9%, 국·공립대(39곳) 0.7%로 집계됐다. 1인당 연간 등록금은 평균 710만원으로 전년보다 약 28만원 올랐다. 사립대는 800만 2400원, 국·공립대 423만 8900원이었다.사립대납입금 물가는 4.5% 오르며 2008년(7.2%) 이후 17년 만에 최고 상승률을 기록했다. 국공립대납입금 물가 상승률은 0.8%로 2010년(0.9%) 이후 15년 만에 가장 높았다.다른 고등교육 물가도 함께 들썩였다. 국공립대학원납입금은 2.3%, 사립대학원납입금은 3.1% 각각 상승했다. 둘 다 2008년(국공립 8.3%·사립대 6.6%) 이후 17년 만에 최고 상승률이다. 전문대납입금은 3.3% 상승해 2009년(3.5%) 이후 16년 만에 가장 많이 올랐다.그 밖에 이러닝이용료(9.4%), 가정학습지(4.4%), 운동학원비(4.3%), 취업학원비(3.2%), 미술학원비(2.6%), 음악학원비(2.4%), 성인학원 및 기타교육(2.3%), 학원 및 보습교육(2.2%) 품목이 전체 물가 상승률보다 높았다.대학교 등록금 인상에 따른 물가 상승은 올해도 계속될 전망이다. 지난 5일 한국사립대학총장협의회가 발표한 자료에 따르면 4년제 대학 190개교(사립대 151교, 국공립대 39교) 중 125개교(65.8%)가 올해 등록금 인상을 결정했다.인상률을 구간별로 보면 2.51~3.00%가 68개교(54.4%)로 가장 많았다. 등록금 인상률이 3%보다 높은 대학도 31개교(사립대 28개교, 국공립대 3개교)에 달했다. 3.01~3.18%가 23개교(18.4%)이고 고등교육법상 법정 상한인 3.19%까지 등록금을 올린 대학도 8개교(6.4%)나 됐다.대학들은 고등교육법상 대학 등록금 인상 상한(3년 평균 물가 상승률의 1.2배)을 폐지해야 한다는 주장을 내놓고 있다. 반면 교육시민단체는 등록금이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 다섯 번째로 높고 대학 무상 교육 도입이 필요하다고 반박한다.데이터처 관계자는 “올해도 다수의 대학이 등록금을 올렸기 때문에 교육 물가 상승세는 계속될 가능성이 있다”고 말했다.세종 한지은 기자