메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘ZXiR·ZXiR HL’ 아이언 출시

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-03-16 08:44
입력 2026-03-16 08:44
이미지 확대
‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공
‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공


던롭스포츠코리아는 세련된 디자인과 높은 관용성을 갖춘 신제품 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언을 선보였다고 16일 밝혔다. 이번 제품 출시로 스릭슨의 ZXi 아이언 시리즈 라인업을 완성했다.

신제품 ZXiR 시리즈는 독자 개발 소재와 인공지능(AI) 설계를 적용했다. 자체 개발 소재인 ‘i-ALLOY’는 기존 스테인리스 스틸보다 약 10% 부드러워 주조 아이언이면서도 단조 아이언에 가까운 타구감과 피드백을 제공한다는 설명이다.

또 AI 머신러닝 기술로 설계된 ‘메인프레임’(Mainframe) 밀링 패턴을 페이스 뒷면에 적용해 관성모멘트(MOI)를 높였으며, 아마추어 골퍼들의 타점 데이터를 분석해 스윗 스폿을 페이스 하단으로 재배치해 미스샷 시 비거리 손실을 줄였다고 한다.

김현이 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
ZXiR 시리즈의 자체 개발 소재 ‘i-ALLOY’의 특징은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기