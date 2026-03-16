던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘ZXiR·ZXiR HL’ 아이언 출시

이미지 확대 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언. 던롭스포츠코리아 제공

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던롭스포츠코리아는 세련된 디자인과 높은 관용성을 갖춘 신제품 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언을 선보였다고 16일 밝혔다. 이번 제품 출시로 스릭슨의 ZXi 아이언 시리즈 라인업을 완성했다.신제품 ZXiR 시리즈는 독자 개발 소재와 인공지능(AI) 설계를 적용했다. 자체 개발 소재인 ‘i-ALLOY’는 기존 스테인리스 스틸보다 약 10% 부드러워 주조 아이언이면서도 단조 아이언에 가까운 타구감과 피드백을 제공한다는 설명이다.또 AI 머신러닝 기술로 설계된 ‘메인프레임’(Mainframe) 밀링 패턴을 페이스 뒷면에 적용해 관성모멘트(MOI)를 높였으며, 아마추어 골퍼들의 타점 데이터를 분석해 스윗 스폿을 페이스 하단으로 재배치해 미스샷 시 비거리 손실을 줄였다고 한다.김현이 기자