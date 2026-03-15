중동사태 유탄 세게 맞은 저소득층

가처분소득 10% 에너지 비용

공공요금 인상 땐 더욱 위태

이미지 확대 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됨에 따라 중동 원유 수급 등 국내 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 가운데 8일 경기도 고양시 대한송유관공사 경인지사 저유소 입구에서 유조차가 오가고 있다. 홍윤기 기자

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중동 전쟁에 따른 국제유가 상승의 충격파가 처분가능소득의 10%를 에너지 비용으로 지출하는 저소득층을 정면 겨냥하고 있다. 공공요금 인상까지 겹치면 서민 경제는 더욱 위태로운 상황에 처할 가능성이 커진다.국가데이터처는 지난해 4분기 가계동향조사에서 소득 하위 20%(1분위) 가구의 처분가능소득 대비 에너지 지출 비중이 10.0%로 집계됐다고 15일 밝혔다. 에너지 지출은 전기·도시가스·지역난방 등 주거·취사에 쓰이는 연료비와 휘발유·경유·LPG 등 개인 차량 운행에 쓰이는 운송기구 연료비를 합산한 금액이다.전체 평균은 4.8%였다. 고소득층인 소득 상위 20%(5분위) 가구의 에너지 지출 비중은 3.4%였다. 저소득층이 쓸 수 있는 소득에서 에너지 비용이 차지하는 비중이 전체 평균의 두 배, 고소득층의 세 배에 이를 정도로 크다는 의미다.소득 분위별 에너지 지출 비중의 격차가 벌어진 건 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 공공요금 인상이 계층별로 다르게 적용된 영향이 크다. 저소득층은 난방비·전기요금 등 필수 에너지 지출 비중이 커 공공요금 인상의 영향을 크게 받는 구조인 반면, 고소득층은 차량 운행 등에 쓰이는 운송용 연료 지출 비중이 상대적으로 높아 유가 변동의 영향을 더 크게 받는다.중동 전쟁이 장기화하면 각종 에너지 가격에 대한 상승 압력이 커지면서 공공요금 인상 논의에 불이 붙을 가능성이 크다. 그러면 필수 에너지 지출 비중이 큰 저소득층의 부담은 눈덩이처럼 불어날 수 있다. 이에 정부는 추가경정예산(추경) 편성을 통해 취약계층의 에너지 비용을 지원하는 방안을 검토 중이다.세종 조중헌 기자