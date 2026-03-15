문콕·주차장 뺑뺑이 줄어든다…정부, ‘주차로봇’ 제도화 추진

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정부가 차량을 맡기면 로봇이 자동으로 주차하는 ‘주차로봇’ 제도화를 추진한다. 좁은 공간에서 내릴 때 겪던 ‘문콕’ 사고나 주차 공간을 찾기 위해 주차장을 배회하던 불편이 크게 해소될 것으로 보인다.국토교통부는 16일부터 다음 달 말까지 ‘주차장법 시행규칙’ 개정안을 입법 예고하고, 이달 말까지 ‘기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정’ 개정안을 행정 예고한다고 15일 밝혔다. 지난해 9월 대통령 주재 규제합리화 회의에서 규제 완화 필요성이 제기된 데 따른 후속 조치다.먼저 주차로봇의 법적 지위를 명확히 했다. 자동이송장치(주차로봇)를 ‘기계식 주차장치’의 한 종류로 명시해 신기술이 기존 제도의 틀 안에서 보호받고 확산될 수 있는 토대를 마련했다.주차구획 기준도 탄력적으로 적용하기로 했다. 기존 기계식 주차장치의 주차구획 크기 기준(너비 2.3ｍ·길이 5.3ｍ 이상)을 적용하지 않고 구획선 표시 없이도 주차장을 설치할 수 있도록 했다.주차로봇이 설치되는 주차장 설치 기준과 함께 비상시 수동 조작장치, 장애물 감지 정지 장치, 자동차 문 열림 감지장치 등 안전사고를 예방하기 위한 구체적인 기술 기준도 마련했다.주차로봇이 도입되면 공간 활용을 극대화할 수 있을 것이라는 전망이 나온다. 주차 전후 사람이 타고 내리는 공간을 고려하지 않아도 되는 만큼 차량을 밀집해 배치할 수 있어 같은 면적이라도 더 많은 차량을 수용할 수 있다. 운전자는 주차장 입구에서 하차하기 때문에 옆 차량에 문이 부딪히는 이른바 ‘문콕’ 사고 위험도 원천 차단된다.또 주차 공간을 찾기 위해 주차장을 공회전하는 ‘주차장 뺑뺑이’와 마주 오는 차량과의 대치도 사라질 것으로 보인다.정채교 국토부 종합교통정책관은 “이번 개정은 주차로봇 신기술이 현장에 안착할 수 있도록 제도적 기반을 닦는 중요한 첫걸음”이라며 “앞으로도 기술변화 속도에 맞춰 국민이 체감할 수 있는 교통 혁신 정책을 지속 추진하겠다”고 강조했다.세종 조중헌 기자