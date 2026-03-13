김정관 산업부 장관 “최고가격제 혜택, 소비자에게 돌아가야”

점검회의·현장방문, ‘석유 가격 안정화’ 총력

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 무역보험공사에서 열린 석유시장 점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김정관 산업통상부 장관이 석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 범부처 합동점검회의와 업계, 주유소를 찾아 석유 가격 안정화 및 시장 질서 확립 행보를 이어갔다.김 장관은 이날 오전 서울 종로구 한국무역보험공사 본사에서 열린 ‘범부처 합동 점검단’ 회의에서 “시장을 통제하기 위한 것이 아니라 위기 상황에서 국민 경제를 보호하기 위한 최소한의 안전장치”라며 “위기 상황에서 일부의 과도한 이익 추구나 매점매석 폭리와 같은 행위는 공동체 전체에 큰 피해를 줄 수 있다”고 말했다.점검단은 지난 6일부터 일주일 동안 불법 석유 유통 위험군 주유소를 대상으로 800회 이상 집중 단속을 벌여 20건의 불법 행위를 적발했다. 김 장관은 “국민의 불안을 이익의 수단으로 삼는 모든 불법 행위는 결코 용납될 수 없다”며 “범부처 차원의 강력한 단속이 필요하다”고 강조했다.이어 같은 장소에서는 정유사와 주유소협회, 한국석유공사 등이 참석하는 석유 시장 점검 회의가 열렸다. 참석자들은 11일부터 국내 석유 가격이 하락했지만, 국민이 체감하는 가격 부담은 여전히 매우 큰 상황이라는 데 인식을 함께했다.김 장관은 “최고가격제 시행으로 정유사의 공급가격이 안정화되면 그 혜택이 소비자에게 돌아갈 수 있도록 주유소도 안정적인 판매가격 유지에 협조해 달라”고 당부했다.이어 김 장관은 SK에너지 본사를 찾아 임원단과 차담회를 가지고 정유업계의 역할을 강조했다. 또 국제 유가 급등 상황에도 인근보다 가격을 적게 올린 마포구 한 주유소를 찾아 석유 가격 안정에 도움을 줄 것을 요청했다.김중래 기자