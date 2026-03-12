[포토] ‘고유가 시대, 정량 지켜주세요’

1 / 4 이미지 확대 중동전쟁으로 국제유가가 치솟는 가운데 12일 오후 대구 남구의 한 주유소에서 대구시청, 남구청, 한국석유관리원, 한국주유소협회 관계자들이 휘발유·경유의 정량 및 품질, 가격 등을 합동점검하고 있다. 2026.3.12

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

국제 유가가 사흘 만에 다시 장중 100달러를 돌파한 가운데 전국 평균 휘발유 가격은 하락세를 이어갔다.12일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1898.80원으로 전날보다 5.50원 내렸다.경유 가격은 같은 시각 1919.00원으로 8.50원 하락했다. 경유 가격은 여전히 휘발유 가격보다 높은 수준을 유지하고 있다.서울 지역 기름값도 하락세를 이어갔다.서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1927.10원으로 전날보다 13.40원 내렸다.서울 평균 경유 가격은 16.60원 하락한 1936.20원으로 집계됐다.이날 국제 유가는 지난 9일 이후 사흘 만에 다시 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다.국제 유가의 벤치마크인 5월 인도분 브렌트유 선물은 한국시간 이날 오전 11시 36분 101.59달러까지 치솟았다가 소폭 하락해 오후 3시 46분 기준 97.89달러로 나타났다. 11일(현지시간) 종가(91.98달러) 대비 6.43% 뛴 수준이다.통상 국제유가 변동은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.정부는 이번 주 석유 최고가격제를 도입할 계획이며 2주 단위로 시장 상황을 봐가면서 운영하겠다는 방침이다.온라인뉴스부