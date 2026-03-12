경제 현대미술전 찾은 관람객 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/12/20260312500217 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-12 16:43 입력 2026-03-12 16:43 이미지 확대 관람객들이 12일 경기 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 고양 가구엑스포 ＆ 홈앤리빙 더쇼 ＆ 큐브 현대미술展’를 찾아 부스를 살펴보고 있다. 2026.3.12 도준석 전문기자 관람객들이 12일 경기 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 고양 가구엑스포 ＆ 홈앤리빙 더쇼 ＆ 큐브 현대미술展’를 찾아 부스를 살펴보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 박람회가 열린 장소는 어디인가요? 킨텍스 코엑스