은행 막히자 2금융권으로…가계대출 두달새 4.3조 ‘풍선효과’

가계대출이 상호금융권을 중심으로 빠르게 늘며 두 달 연속 증가했다. 농협과 새마을금고에서 집단대출이 급증하자 금융당국은 대출 모집 중단 등 관리 강화에 나섰다.금융위원회가 11일발표한 ‘2026년 2월 가계대출 동향(잠정)’에 따르면 지난 2월 전 금융권 가계대출은 2조 9000억원 증가했다. 1월 1조 4000억원 증가에 이어 두 달 연속 늘어 증가 규모는 총 4조 3000억원이다.주택담보대출은 4조 2000억원 늘어 전월 3조원보다 증가폭이 확대됐다. 은행권 주담대는 6000억원 감소에서 4000억원 증가로 전환됐고, 2금융권도 3조 6000억원에서 3조 8000억원으로 증가폭이 커졌다.은행권 가계대출은 2월 3000억원 감소해 전월 1조원보다 감소폭이 줄었다. 반면 2금융권 가계대출은 3조 3000억원 늘어 전월 2조 5000억원보다 증가 규모가 확대됐다. 상호금융권 증가폭도 2조 3000억원에서 3조 1000억원으로 커졌다.특히 농협과 새마을금고에서 집단대출이 크게 늘었다. 농협 가계대출은 올해 들어 2월까지 3조 2000억원 증가했고 새마을금고도 두 달 만에 1조 8000억원 늘었다.이에 새마을금고·농협·신협은 대출모집인을 통한 가계대출 접수를 중단하고 중도금·이주비 등 집단대출 취급도 제한했다. 금융당국은 “주택시장과 가계대출 추이를 면밀히 점검하며 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.박소연 기자