“밥 하루 굶고 은 사라”…‘부자 아빠’ 기요사키, 역대급 증시 폭락 경고

이미지 확대 세계적인 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키. 소셜미디어(SNS) 캡처.

전 세계적인 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 역사상 최대 규모의 주식시장 붕괴가 시작됐다고 경고하고 나섰다. 그는 금·은·비트코인 등 실물 자산에 투자할 것을 거듭 촉구하며 “단 10달러로도 은을 살 수 있다”고 강조했다.기요사키는 10일 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 “2013년 저서 ‘부자 아빠의 예언’에서 역사상 최대 주식시장 붕괴가 올 것이라고 경고했는데, 그 폭락이 이제 현실로 다가오고 있는 것 같아 두렵다”고 밝혔다. 그는 “2026년에 내가 틀렸으면 좋겠지만, 안타깝게도 그 폭락이 마침내 시작된 것으로 보인다”고 덧붙였다.기요사키는 이번 위기의 근본 원인으로 2008년 글로벌 금융위기를 꼽았다. 당시 위기의 근본 원인이 해결되지 않은 채 방치됐기 때문에 다음 폭락은 그보다 훨씬 클 수밖에 없다는 설명이다.이번 붕괴의 도화선으로 기요사키는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 사모 신용 시장을 지목했다. 사모 신용이란 블랙록 같은 자산운용사가 대규모 펀드를 조성해 기업에 직접 돈을 빌려주는 방식이다. 일반 채권 시장에 비해 대출 조건 등 정보 공개가 제한적이라 위험이 얼마나 쌓여 있는지 파악하기 어렵다.그는 “2026년의 폭락은 블랙록의 사모 신용 폰지 사기가 주도할 것”이라며 “블랙록이 무너지는 순간 전 세계 베이비붐 세대의 노후 자산이 한순간에 증발할 수 있다”고 경고했다.기요사키는 금·은·비트코인·이더리움은 물론 실물 유전((油田) 투자도 권했다. 그는 “은은 시장에서 점점 사라지고 석윳값은 계속 오르기 때문에 자산 가격이 치솟을수록 나는 더 부자가 된다”고 말했다.특히 은에 대한 각별한 애정을 드러내며 “10달러만 있으면 지금 당장 은을 살 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “하루 굶어서라도 은에 투자하라”는 조언까지 덧붙였다.김성은 기자