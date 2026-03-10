경제 [포토] ‘저렴한 주유소로’ 몰린 차량들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/10/20260310800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-10 14:26 입력 2026-03-10 13:48 1/ 9 이미지 확대 주변 시세보다 저렴한 주유소에 몰린 차량들석유 최고가격제 시행을 앞두고 10일 서울 시내 휘발유 1800원 초반대 주유소에서 차량이 줄지어 주유를 기다리고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 저렴한 주유소에서 주유하는 화물차10일 경기도 용인시 영동고속도로 용인휴게소 강릉방향 주유소에서 화물차 기사들이 주유하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 주변 시세보다 저렴한 주유소에 몰린 차량들석유 최고가격제 시행을 앞두고 10일 서울 시내 휘발유 1800원 초반대 주유소에서 차량이 줄지어 주유를 기다리고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 저렴한 주유소에서 주유하는 화물차10일 경기도 용인시 영동고속도로 용인휴게소 강릉방향 주유소에서 화물차 기사들이 주유하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 저렴한 주유소를 찾아서석유 최고가격제 시행을 앞두고 10일 서울 시내 휘발유 1800원 초반대 주유소에서 차량이 줄지어 주유를 기다리고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 급등하는 유가에 어민 ‘한숨’최근 중동 전쟁 여파로 유가가 급등한 가운데 10일 오후 부산 사하구 부산시수협 다대위판장 급유소에서 한 어민이 선박에 기름을 넣고 있다. 어민들은 매달 새로 결정되는 유류 가격이 다음 달 더 오를까 봐 우려하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 급등하는 유가에 어민 ‘한숨’최근 중동 전쟁 여파로 유가가 급등한 가운데 10일 오후 부산 사하구 부산시수협 다대위판장 급유소에서 한 어민이 선박에 기름을 넣고 있다. 어민들은 매달 새로 결정되는 유류 가격이 다음 달 더 오를까 봐 우려하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 유가 걱정 앞서는 어민최근 중동 전쟁 여파로 유가가 급등한 가운데 10일 오후 부산 사하구 부산시수협 다대위판장 급유소에서 한 어민이 유가가 표시된 가격판을 보고 있다. 어민들은 매달 새로 결정되는 유류 가격이 다음 달 더 오를까 봐 우려하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 국세청, 불법 유류 유통 전국 단위 집중 점검심욱기 국세청 법인납세국장이 10일 정부세종청사 국세청 기자실에서 고유가 상황을 틈탄 불법 유류 유통 집중점검 계획에 대해 브리핑하고 있다. 국세청은 이날부터 지방국세청 및 세무서 300여 명을 투입해 불법 유류 유통 혐의사업자에 대한 전국 단위의 현장점검 및 세무조사를 실시한다. 2026.3.10 연합뉴스 석유 최고가격제 시행을 앞두고 10일 서울 시내 휘발유 1800원 초반대 주유소에서 차량이 줄지어 주유를 기다리고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 석유 최고가격제의 시행 시점은? 시행 전 시행 후