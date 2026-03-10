경제 5530선 회복한 코스피 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/10/20260310500246 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-10 17:27 입력 2026-03-10 17:27 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 시사 발언에 국제유가가 급락한 10일 서울 종로구 하나은행 딜링룸에 유가와 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.3.10 도준석 전문기자 도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 시사 발언에 국제유가가 급락한 10일 서울 종로구 하나은행 딜링룸에 유가와 코스피 지수가 표시돼 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국제유가가 급락한 원인은? 트럼프의 종전 시사 발언 코스피 지수 하락