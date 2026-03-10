이재준 전 고양시장, 민주당 복당 불허 관련 추가 소명서 제출

이미지 확대 이재준 전 고양시장 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재준 전 고양시장이 더불어민주당의 복당 불허 결정과 관련해 추가 소명서를 제출했다고 10일 밝혔다.이 전 시장은 지난 3월 9일 기자회견을 열고 ‘더불어민주당 복당 불허 관련 추가 소명서’를 중앙당에 제출했다고 밝히며, 복당 불허 결정의 근거가 되는 공식 사유서와 당원자격심사위원회 자료를 아직 전달받지 못한 상태라고 설명했다.이 전 시장은 소명서를 통해 “복당 불허 결정은 당헌·당규에 따른 적법한 절차와 명확한 사유 제시가 반드시 수반되어야 한다”며 “현재까지 공식적인 복당 불허 이유서와 당원자격심사위원회의 자료를 전달받지 못한 상황에서 여러 경로를 통해 확인된 사유를 토대로 사실관계를 설명하고자 한다”고 밝혔다. 또한 이번 소명이 민주당의 원칙과 절차를 존중하는 당원으로서 책임 있는 입장 표명이라는 점도 강조했다.그는 2024년 총선 당시 경선 과정에서 특정 후보를 돕지 않았다는 주장에 대해 사실과 다르다고 설명했다. 당시 당의 공천심사 결과에 대해 당규상 허용된 절차에 따라 재심을 청구했고, 그 과정에서 자신의 입장을 언론에 설명한 것은 정당 내부에서 보장된 정치적 의사 표현과 절차적 권리 행사였다는 것이다.재심 요청서에는 경선 참여 요청과 함께 “후보가 되지 않더라도 선출된 당 후보를 위해 공동선대본부장을 맡아 반드시 승리로 이끌겠다”는 입장을 명시했다고 밝혔다. 공천 배제 이후에는 캠프를 해산하고 구성원들의 활동을 자유 의사에 맡겼으며, 후보 측으로부터 공동선대위원장 참여나 선거 지원에 대한 공식적인 요청을 받은 사실도 없었다고 설명했다. 후보자와 낙선자 간 상견례도 이루어지지 않은 상황에서 지원을 거부했다는 해석은 사실과 다르다는 입장이다.또 한준호 의원의 선대본부장 제안과 관련해서는 고양시 전체 선거 승리를 위해 고양 갑·을·병·정을 관통하는 정책을 정리하고 민주당 후보들이 공동으로 활용할 수 있는 정책 지원 체계를 만들자고 제안했다고 밝혔다. 이는 특정 후보를 위한 것이 아니라 민주당 전체 선거 승리를 위한 제안이었다는 설명이다.이 전 시장은 해당 제안이 성사되지는 않았지만 이후 한준호 후보 지원과 유세에 나섰고, 이기헌 후보 합동 유세에도 참여했다고 밝혔다. 특정 후보 캠프에 속하지는 않았지만 민주당원으로서 할 수 있는 역할을 했다는 입장이다.공공기관 취임 당시 탈당과 관련한 논란에 대해서도 해명했다. 이 전 시장은 경기도 공공기관장 취임 과정에서 탈당한 것은 해당행위가 아니라 정치적 중립 의무를 지키기 위한 결정이었다고 설명했다.그는 자신이 근무했던 경기도주식회사가 공공배달앱 ‘배달특급’ 사업 등을 수행하면서 국회 국정감사와 지방의회 행정감사의 주요 의제로 다뤄졌고, 경기도의회가 여야 동수로 구성된 상황에서 기관장의 무당적이 관례처럼 받아들여지는 환경이 있었다고 밝혔다.또 2024년 10월 17일 취임과 동시에 탈당했으며 이후 배달특급 사업을 맡아 약 1년 만에 적자 구조를 흑자로 전환했다고 설명했다. 과거 130억 원 수준이던 지원비가 62억 원으로 줄어든 상황에서도 경영 혁신을 통해 성과를 냈다는 것이다.이 전 시장은 공공배달앱의 흑자 전환 사례가 대형 플랫폼과 경쟁할 수 있는 공공서비스 모델로 발전할 수 있다고 주장하며, 해당 성과가 민주당의 정책적 가치와 공공성을 확산시킨 사례라고 평가했다. 또한 이재명 대통령이 지방자치단체 공공배달앱의 효율적 운영 필요성을 언급한 사례와 함께, 경기도 배달특급이 2025년 6월 1일부터 생리대를 시중보다 약 30% 저렴하게 배송하는 서비스를 도입했다고 설명했다.이 전 시장은 “저의 모든 행위는 민주당의 승리를 위한 것이었으며 특정 개인의 이해관계가 아닌 당 전체의 발전을 위한 책임 있는 선택이었다”며 “복당 불허 결정을 재고해 다시 당원으로서 권리를 회복할 기회를 주길 바란다”고 밝혔다. 이어 “당의 일원으로서 민주당의 승리와 국민 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한편 이 전 시장은 3월 9일 기자회견을 통해 해당 소명서를 공개하고 더불어민주당 중앙당에 제출했다고 밝혔다.온라인뉴스팀