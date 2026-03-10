계룡건설, 태안 국제원예치유박람회에 1억 후원

박람회 준비와 운영 등에 활용 기대

이미지 확대 이승찬(사진 왼쪽) 계룡건설 회장은 10일 충남도청을 방문해 김태흠 충남지사에게 ‘2026 태안 국제원예치유박람회’의 성공적인 개최를 위한 후원금 1억원을 전달했다. 계룡건설 제공

지역 기업인 계룡건설이 ‘2026 태안 국제원예치유박람회’의 성공적인 개최를 위해 후원금 1억원을 기부했다.이승찬 계룡건설 회장은 10일 충남도청을 방문해 김태흠 충남지사에게 박람회 후원금을 전달했다. 후원금은 태안 국제원예치유박람회 준비와 운영을 위한 다양한 사업에 활용될 예정이다. 도는 박람회에 대한 기업의 관심과 참여를 확대하는 등 민관 협력 기반을 강화하기로 했다.계룡건설은 지역사회를 대상으로 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2024년 내포신도시 홍예 공원 도민참여 숲 조성에 1억원을 기부했고 앞선 2022년 보령 해양머드박람회와 계룡 세계군문화엑스포에 각각 1억원을 후원하는 등 지역 행사와 관광 활성화에 힘을 보탰다.이 회장은 “태안 국제원예치유박람회가 충남의 새로운 관광·치유 콘텐츠로 자리 잡기를 기대한다”면서 “지역과 함께 성장하는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.태안 국제원예치유박람회는 충남도와 태안군이 공동 개최하는 국제행사로, 4월 25일부터 5월 24일까지 30일간 태안군 안면읍 꽃지해안공원 일원에서 열린다. ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 정원과 치유 프로그램, 원예산업 비즈니스 교류 등 종합 행사로 진행된다.대전 박승기 기자