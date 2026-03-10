아이브(IVE) 레이 X 미세키서울, 잠실 롯데몰 팝업스토어 진행

이미지 확대

미세키서울(MISEKI SEOUL)이 3월 13일 잠실 롯데몰에서 팝업스토어를 운영한다.이번 팝업에서는 미세키서울의 모델로 선정된 아이브(IVE) 레이와 함께 촬영을 진행한 제품들이 현장에서 처음으로 단독 선발매된다. 미세키서울은 레이와의 촬영 제품을 오프라인 공간에서 가장 먼저 공개하고, 팝업에서만 단독으로 선보이는 구성으로 현장 경험을 강화했다.현장 구매자를 위한 혜택도 마련됐다. 팝업스토어 구매자에게는 아이브 레이 포토카드를 한정 수량으로 제공하며, 금액대별 사은품도 준비했다. 미세키서울은 이번 팝업을 통해 레이와 함께한 제품을 직접 확인하고 구매할 수 있는 접점을 만드는 동시에 ‘아이브 레이 X 미세키서울’ 협업의 분위기를 오프라인에서 체감하도록 구성했다.미세키서울은 2023년 론칭한 K-패션 브랜드로, ‘가상의 일본인 디자이너 미세키 레이’라는 서사를 통해 브랜드 몰입도를 높이는 것이 특징이다. 블랙·화이트·그레이 중심의 모노톤과 비대칭(언밸런스) 디테일을 핵심 문법으로 삼아 제품보다 ‘설렘’이라는 감정이 먼저 떠오르는 브랜드를 지향한다. 무신사 채널에서 반응을 얻으며 대표 아이템 판매 성과와 거래액 성장세를 이어왔고, 2025년 10월 서울 한남동에 첫 플래그십 매장을 열며 오프라인 접점을 확장했다.미세키서울 관계자는 “이번 잠실 롯데몰 팝업에서 아이브 레이 촬영 제품들을 선보이는 만큼 많은 관심을 모을 것으로 기대한다”며 “향후에도 다양한 캠페인과 활동을 이어갈 예정이니 앞으로의 행보를 주목해달라”고 밝혔다.온라인뉴스팀