세종 전동 일반산업단지 ‘산업시설·복합 용지’ 8개 필지 공급

내년 상반기 준공 예정인 연기 나들목 인접

이미지 확대 세종시청 전경. 서울신문 DB

세종시가 전동 일반산업단지 8개 필지를 일반 공급한다.10일 시에 따르면 이번에 공급하는 토지는 전동면 노장리에 있는 전동 일반산업단지 내 미분양 잔여 필지로 수의계약이 가능하다. 산업시설용지(6개)와 복합용지(2개) 등 8개 필지로 분양가격은 산업시설용지가 3.3㎡당 198만원으로 책정됐고 복합용지는 감정평가 가격을 반영해 공급할 예정이다.공급지는 2027년 상반기 개통 예정인 세종·포천 고속도로 연기나들목 인근에 있다. 산업시설용지에 입주할 수 있는 업종은 1차 금속제조업·금속 가공제품 제조업(기계·가구 제외)·전기장비 제조업·자동차와 트레일러 제조업·기타 운송장비 제조업 등이다. 산업시설용지는 건폐율 70% 이하, 용적률 350% 이하이고 복합용지는 건폐율 70% 이하, 용적률 400% 이하로 도시공장형과 제1종·2종 근린생활시설을 지을 수 있다.시는 분양 신청을 하려면 사전에 산단 관리계획 및 관리 기본계획에 따른 건축물의 허용 용도 등을 반드시 확인할 것을 당부했다. 또한 단지 내 지원시설 용지와 이주자택지도 수의계약으로 공급해 산업단지 내 기반 시설 활용 계획이 있는 실수요 기업의 편의를 제공할 계획이다. 분양과 관련한 사항은 세종시 산업입지과(044-300-4632)로 문의하면 된다.세종 박승기 기자