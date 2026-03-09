‘한국 직격탄’ 두바이유 가장 많이 뛰어… “150달러 간다” 경고

한국 원유 수입 70% 중동산 차지

브렌트유 28%·WTI 36% 오를 때

두바이유 41% 올라 ‘물가 비상등’

“중동전쟁, 세계경제 무너뜨릴 수도”

이미지 확대 ‘휘발유 매진’ 내건 주유소 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 영향으로 유가가 치솟는 가운데 9일 인천 중구의 한 주유소 가격 안내 전광판에 휘발유 매진을 알리는 안내문이 붙어 있다.

뉴시스

2026-03-10 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 중동 지역의 원유 공급망이 크게 흔들리면서 9일 국제 유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 넘어선 가운데 우리나라가 가장 많이 수입하는 두바이유 가격이 가장 많이 오른 것으로 나타났다. 우리나라가 유가 급등에 따른 피해를 특히 크게 입을 수 있다는 의미다.9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난달 27일 두바이유는 배럴당 71.24달러에서 지난 6일 100.42달러로 40.9%나 급등했다. 같은 기간 브렌트유는 27.9%, 서부텍사스산원유(WTI)가 35.6% 오른 것과 비교해 상승폭이 특히 컸다.세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 중동 산유국들의 저장 시설이 포화 상태에 이르렀고, 이에 따른 감산이 이어지면서 이들 지역의 지표인 두바이유 가격이 빠르게 상승한 셈이다. 정유업계는 이번 고유가 국면이 장기화할 수 있다고 우려했다. 기존에 유가가 100달러를 넘었던 사례들과 비교해 중동산 원유 감산과 물류 마비가 겹쳤기 때문이다. 2008년에는 원자재 슈퍼사이클, 2011년에는 ‘아랍의 봄’ 등 정세 불안, 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 등이 원인이었지만 이번에는 유조선의 주요 운항로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 데다 우리나라의 중동 원유 수입률은 70%를 넘는다.특히 2024년 기준으로 우리나라 경제의 원유 의존도는 경제협력개발기구(OECD) 37개 회원국 중 가장 높다. 명목 국내총생산(GDP) 1만 달러당 원유 소비량으로 추정하는데, 우리나라는 GDP 1만 달러당 5.63배럴을 소비하고 있다. 2위인 칠레의 경우 GDP 1만 달러당 4.73배럴을 소비한다. 우리나라 경제구조가 반도체, 철강, 석유화학 등 에너지를 대량으로 소비하는 제조업 중심인 데다 수출 주도 모델이기 때문에 외부 에너지 충격에 취약할 수밖에 없다는 의미다.중동 지역 원유 감산이 잇따를 경우 유가는 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다는 전망도 나온다. 골드만삭스는 최근 투자자 노트를 통해 호르무즈 해협의 봉쇄가 계속될 경우 이달 말 배럴당 150달러까지 이를 수 있다고 경고했다. 사드 알카비 카타르 에너지장관도 외신을 통해 “중동전쟁이 세계 경제를 무너뜨릴 수 있다”며 “2~3주 내로 유가가 배럴당 150달러로 치솟을 수 있다”고 전했다.중동 불안이 수개월 지속될 경우 우리나라 물가 상승 압력은 러시아·우크라이나 전쟁보다 클 수 있다는 전망이 나온다. 정유업계 관계자는 “원유가 100달러를 넘긴 것뿐 아니라 원유 수급 자체가 불안하다는 게 문제”라며 “결국 호르무즈 해협 운항이 보장돼야 유가가 안정될 것”이라고 말했다. ﻿김지예 기자