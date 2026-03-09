청년재단, ‘청년 독후감 공모전’ 시상식…서은국 작가 강연 진행

이미지 확대 청년재단 ‘청년독후감 공모전’에서 오창석 이사장이 취지를 설명하고 있다.

재단법인 청년재단(이사장 오창석)은 지난 7일 서울 종로구 청년재단에서 ‘청년 독후감 공모전’ 시상식과 저자 강연을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 수상자와 관계자 등 약 80명이 참석했다.청년 독후감 공모전은 청년과 청소년이 독서를 통해 사회와 삶에 대한 생각을 정리하고 이를 글로 표현할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 이번 공모전은 행복심리학자로 알려진 서은국의 저서 행복의 기원을 선정 도서로 정하고 ‘당신에게 행복이란 무엇인가요?’라는 주제로 진행됐다. 공모 기간은 지난 1월 26일부터 2월 20일까지 약 4주간이었다.공모전은 청년부(1998~2007년생)와 청소년부(2008~2010년생)로 나뉘어 운영됐다. 청년재단은 청소년기 경험과 가치관 형성이 이후 청년기의 삶과 사회 적응에 영향을 미친다는 점을 고려해 청소년 부문을 함께 마련했다고 설명했다.심사 결과 두 부문에서 대상, 우수상, 장려상 등 총 10명의 수상자가 선정됐으며, 총 720만 원의 상금이 수여됐다.청년부 대상은 김진송의 ‘그래서 지금은 행복합니까?’가 선정됐다. 해당 작품은 북한에서의 삶과 탈북 이후 경험을 바탕으로 개인이 느낀 행복의 의미를 정리한 글이다. 청소년부 대상은 김하람의 ‘행복의 기원을 읽고: 지금 우리에게 필요한 네 가지 질문’이 수상했다. 이 작품은 학업 중심의 생활 속에서 경험한 감정과 일상 속 행복에 대한 생각을 담았다.시상식 이후에는 서은국 작가가 참여한 북토크가 이어졌다. 작가는 강연에서 개인이 일상 속에서 경험하는 다양한 활동과 관계가 행복을 인식하는 과정과 연결된다고 설명했다.오창석 청년재단 이사장은 “청소년과 청년이 독서와 글쓰기를 통해 자신의 생각을 정리하고 사회를 바라보는 시각을 넓히는 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 청년 세대의 참여를 확대할 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 말했다.온라인뉴스팀