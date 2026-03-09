“출입국 기록도 없는데 환전?”... 관세청, ‘환치기’ 불법 환전소 31곳 적발

고위험 업체 78곳 정밀 검사

‘묻지마 환전’ 등 위반사항 51건 적발

한-중 송금 대행까지... 3개소 수사 착수

이미지 확대 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 지난 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다. 2026.3.4 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 출입국 이력이 일치하지 않는 고객 명의로 환전 장부를 허위 기재하거나, 1000만원 이상의 고액 환전 거래를 보고하지 않은 불법 환전소가 적발됐다.관세청은 국내 환전영업자의 불법행위를 집중 단속한 결과 총 31개 영업자의 위반사항을 적발하고 업무정지, 과태료 부과 등 행정 제재 조치를 했다고 9일 밝혔다.관세청은 지난해 10월부터 올해 2월까지 4개월간 전국 환전영업자 1346개 가운데 카지노와 같은 기업형 환전소와 고위험 업체 등 78곳을 대상으로 환전 장부를 허위로 작성하지 않았는지 등을 검사했다.검사 결과 31개 환전영업자에서 총 51건의 위반사항이 확인됐다.적발된 불법행위 유형으로는 환전장부 미구비, 환전증명서 미사용 등 업무수행 기준 위반과 환전장부 허위 작성·미제출 등이었다.또 실질적 폐업 등 등록 요건 위반, 변경·폐지 미신고, 등록 업무 범위 초과, 특정금융거래법상 고액현금거래(CTR) 미보고 등의 위반 사례도 적발됐다.일부 환전소에선 출입국 이력이 일치하지 않는 고객 명의로 환전 장부를 허위로 기재하다 덜미를 잡혔다. 미화 2000달러를 초과한 외환 거래 시 작성해야 하는 환전증명서를 누락하거나, 외국통화의 매매란 환전업 등록 업무를 벗어나 한국과 중국 간 불법 환치기 송금을 대행한 사례 등도 적발됐다.관세청은 이번 단속 결과 15개 업체에 과태료를 부과하고 3개 업체에는 업무정지, 1개 업체에는 등록취소 처분을 내렸다.불법으로 환치기 혐의가 있는 3개 영업자에 대해서는 수사를 진행 중이다. 이 중엔 불특정 다수로부터 환치기를 의뢰 받아 중국으로 송금을 대행한 업체도 포함된다.이명구 관세청장은 “고객 신원과 자금 출처를 확인하지 않는 ‘묻지마 환전소’는 범죄 자금 이동 통로로 악용될 가능성이 높다”며 “환치기 등 불법행위에 대해 영장 집행을 통한 범칙조사 등 조치를 취하고 환전소 뿐 아니라 환치기 의뢰인에 대해서도 추가 수사를 진행할 것”이라고 말했다.세종 박은서 기자