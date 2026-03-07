“이병철 회장의 벗”…삼성에 반도체 기술 전수한 日 박사 별세

이미지 확대 삼성전자에 반도체 제조 기술을 전수해준 일본인 하마다 시게타카 박사가 지난 6일 오전 1시 도쿄 한 병원에서 세상을 떠났다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 반도체 사업 초기에 기술 자문을 맡았던 일본인 하마다 시게타카(101) 박사가 별세했다.양향자 국민의힘 최고위원은 7일 자신의 페이스북을 통해 하마다 박사가 지난 6일 오전 1시쯤 일본 도쿄의 한 병원에서 세상을 떠났다고 전했다.하마다 박사의 부인 하마다 요시에(99) 여사도 지난 1일 별세한 것으로 알려졌다.1925년 4월 도쿄에서 태어난 하마다 박사는 도쿄제국대학(현 도쿄대) 전자공학과를 졸업한 뒤 일본전신전화공사(현 NTT) 전기통신연구소에서 반도체 연구에 참여했다. 이어 NTT 관계사인 긴키플랜트레코드(현 NTEC)에서 근무하며 반도체 기술 개발에 관여했다.그는 1980년대 초 삼성전자에서 신기술 강연을 하며 고 이병철 삼성 회장과 인연을 맺었다. 이후 최신 반도체 기술 흐름에 관심이 컸던 이 회장의 기술 자문 역할을 맡게 됐다.양 최고위원은 “고인은 기술적으로 이병철 회장의 가장 가까운 벗이었다”며 “1983년 반도체 사업 구상에도 큰 영향을 미쳤다”고 밝혔다.이병철 회장은 하마다 박사가 한국을 오가는 데 불편함이 없도록 전용 헬리콥터를 제공했을 정도로 그를 신뢰한 것으로 전해진다.이 회장은 1983년 2월 반도체 사업 진출을 선언했고, 그해 12월 삼성은 세계에서 세 번째로 64K D램 개발에 성공했다.양 최고위원은 또 1988년 삼성전자가 하마다 부부를 한국으로 초청했을 당시 일본어 통역을 맡았다고 밝혔다. 하마다 박사의 고별식은 오는 12일 도쿄에서 열릴 예정이다.김유민 기자