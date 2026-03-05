VON 매트리스, 차세대 신소재 적용 하이엔드 매트리스로 패러다임 변화

이미지 확대

하이엔드 매트리스 브랜드 VON(본)이 신소재 스파인겔(Spine Gel®)이 적용된 신제품 출시에 맞춰, 소비자가 사계절 내내 직접 매트리스를 경험해 볼 수 있는 ‘1년 무료 체험’을 운영한다고 밝혔다.본 매트리스는 매장에서 10분 내외로 누워보는 것만으로는 체형에 맞는 제품인지 판단하기 어렵다는 점에 주목했다. 이에 수면 패턴이 변하는 사계절 동안 소비자가 가장 편안한 침실 공간에서 제품의 진가를 확인할 수 있도록 1년 체험을 도입했다.소비자들은 제품 수령 후 30일 이상 충분히 사용해 본 뒤, 365일 이내라면 반품이 가능해 구매 실패에 대한 부담을 획기적으로 낮췄다.VON이 1년이라는 긴 체험 기간을 제안할 수 있는 배경에는 기존 매트리스 소재의 한계를 보완한 독자적인 기술력이 자리하고 있다. 폼 소재의 부드러운 착와감과 스프링 소재의 탄탄한 지지력을 동시에 구현하기 위해 차세대 신소재 스파인겔을 최초로 개발해 제품에 적용했다.스파인겔은 일반 고밀도 폼 대비 강력한 1,100kg/㎥의 초고밀도 그리드(Grid) 형태로 제작되어 탁월한 내구성을 자랑한다. 여기에 하단에는 항공 분야에 사용되는 카본 스틸 8회전 스프링을 더해, 수면 중 척추를 탄탄하게 받쳐주면서도 신체 압력을 유연하게 분산시키는 최적의 수면 환경을 구축했다.VON은 오직 허리 건강이라는 단 하나의 목적에 집중한다는 ‘Focused on Spine’이라는 슬로건에 걸맞게 현실의 기술력에 타협하지 않고 철저한 검증 과정을 거쳤다.스파인겔을 매트리스에 적용하는 기술로 미국 특허 기관(USPTO)으로부터 국제 기술 특허(OP-25-0101-US)를 획득했으며, FITI, KATRI, KCL 등 다수의 공인 기관을 통해 엄격한 유해성 및 내구성 테스트를 마쳤다.특히 주문 접수와 동시에 생산을 시작하는 방식을 고수해 최상의 제품 컨디션을 고객에게 제공한다.본 관계자는 “매트리스는 하루 이틀 잠깐 누워보는 것만으로는 내 몸에 진짜 맞는지 알기 어려운 제품”이라며, “고객들이 매일 잠드는 가장 편안한 공간에서 사계절의 변화를 온전히 겪어보며, 내 수면 리듬에 맞는지 충분히 느껴보고 결정하실 수 있도록 1년 무료 체험을 준비했다”고 전했다.앞으로도 VON은 수면 중 발생하는 허리 통증을 근본적으로 해결할 수 있는 혁신적인 신소재 연구와 개발에 끊임없이 전념할 계획이라고 밝혔다.온라인뉴스팀