국제 유가 불안정, 휘발유값 넘은 경유값

이미지 확대 한 차량이 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 불안정한 5일 경유가가 휘발유가보다 100원 이상 높은 서울의 한 주유소에서 주유를 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.5 도준석 전문기자

