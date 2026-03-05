메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

국제 유가 불안정, 휘발유값 넘은 경유값

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-03-05 11:16
입력 2026-03-05 11:16
이미지 확대
한 차량이 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 불안정한 5일 경유가가 휘발유가보다 100원 이상 높은 서울의 한 주유소에서 주유를 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.5 도준석 전문기자
한 차량이 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 불안정한 5일 경유가가 휘발유가보다 100원 이상 높은 서울의 한 주유소에서 주유를 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.5 도준석 전문기자


한 차량이 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 불안정한 5일 경유가가 휘발유가보다 100원 이상 높은 서울의 한 주유소에서 주유를 하기 위해 이동하고 있다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
국제유가가 불안정한 원인은 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기