기름값 급등… 서울 휘발유·경유 1800원 넘었다

이미지 확대 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 여파로 국제 유가가 급등하고 있는 가운데 4일 서울 시내의 한 주유소에 주유 대기 차량 행렬이 길게 늘어서 있다.

2026-03-05 B2면

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 중동 지역 긴장감이 최고조에 달하면서 국내 주유소 기름값이 가파르게 상승하고 있다. 서울의 경우 평균 휘발유·경유 가격이 모두 리터(ℓ)당 1800원을 넘겼다.4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 6시 기준 서울 지역 휘발유 평균 판매가는 전날보다 리터당 54.08원 오른 1842.55원으로 나타났다. 서울 휘발유 평균 가격이 1800원을 넘어선 것은 지난해 12월 18일(1802.7원) 이후 2개월 반 만이다. 이날 전국 평균 휘발유 가격 역시 전날보다 리터당 54.48원 오른 1777.52원을 기록했다.경유 가격 상승폭은 더 컸다. 서울 지역의 경유 평균 판매가는 전날보다 ℓ당 96.62원 오른 1804.05원을 기록해 2023년 1월 5일 이후 3년 2개월 만에 1800원을 넘겼다. 전국 평균 경유 가격도 ℓ당 94.23원 상승한 1728.85원으로 집계됐다.국내 기름값은 올해 초 이미 상승 흐름을 보였지만, 미국의 이란 공습 후 상승폭이 커졌다. 지난 1일 전국 휘발유 평균 가격은 리터당 1695.9원이었으나 사흘 만에 69.8원 올랐다. 경유는 같은 기간 105.8원 급등했다.공정거래위원회와 산업통상부·재정경제부 등 관계부처는 주유소 및 정유 업체들의 급격한 석유 가격 인상을 방지하기 위해 시장 단속 방안을 검토하고 있다. 하루에 리터당 50원 이상 올리는 것은 상당히 이례적이라는 것이다.국내 주유소 가격은 통상 2~3주 차이를 두고 국제 유가 변동을 반영하는데, 이번에는 전쟁 확산 우려에 따라 주유 수요가 늘면서 빠르게 가격 상승으로 전이됐다. 업계 관계자는 “대리점의 선제적인 물량 확보에 소비자 수요도 늘어 기름값 상승 속도가 예상보다 빨라지는 모습”이라고 전했다.김지예 기자