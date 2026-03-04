프리미엄 드라이버 샤프트 ‘디자인 튜닝’, 3세대 구조 설계 철학 국내 전개

이미지 확대

프리미엄 골프 샤프트 브랜드 디자인 튜닝(Design Tuning)이 1세대와 2세대를 거쳐 발전한 3세대 구조 설계 철학을 국내 시장에 전개하고 있다. 국내 공식 유통은 프리미엄 골프 전문 유통사 2K 인터내셔널이 맡고 있으며, 제품은 전국 프리미엄 골프 피팅 전문 매장에서 확인할 수 있다.골프 샤프트 시장에서 흔히 언급되는 70톤, 80톤 카본은 소재의 강도 등급을 의미한다. 일반적으로 30톤 이상이면 고탄성 카본으로 분류된다. 그러나 샤프트 성능은 단순한 소재 등급뿐 아니라 소재의 배치 위치, 적층 구조, 설계 각도 등 구조 설계 요소에 의해 달라질 수 있다. 디자인 튜닝은 이러한 구조 설계에 초점을 둔 브랜드로 꼽힌다.이 브랜드의 제품 개발은 세 단계의 설계 진화를 기반으로 한다. 1세대는 고탄성 풀렝스 설계를 기반으로 한 구조 설계를 확립한 단계이며, 2세대에서는 비틀림 제어와 안정성을 강화하는 방향으로 발전했다. 3세대에서는 구조 완성형 설계 개념이 적용되며 대표 모델 ‘제로’가 출시됐다.‘제로’ 모델은 80톤 카본을 풀렝스로 2레이어 적용하고 더블 바이어스 구조를 적용한 것이 특징이다. 또한 드라이버와 우드 전 구간에 동일한 구조 설계를 적용했다. 이러한 설계를 통해 비틀림 억제와 방향 안정성, 임팩트 구간 안정성을 강화하는 데 초점을 맞췄다.디자인 튜닝은 ‘제로’ 외에도 다양한 라인업을 운영하고 있다. ‘뫼비우스’는 탄성 복원력과 리듬 안정성을 중시한 설계를 기반으로 임팩트 타이밍 재현성을 강조한 모델이다. ‘벡터’는 직진성과 방향 안정성에 초점을 맞췄으며, ‘브라임’은 타감과 안정성의 균형을 고려한 설계로 피팅 범위와 세팅 적응성이 특징이다. 이들 모델 역시 풀렝스 설계와 이중 레이어 구조 방식이 적용됐다.디자인 튜닝 샤프트는 고탄성 카본 풀렝스 적용, 더블 바이어스 및 이중 레이어 구조 등 설계 방식으로 인해 공정 난이도가 높고 생산 수율이 낮은 편으로 알려져 있다. 브랜드 측은 이러한 구조 중심 설계를 제품 개발의 핵심 요소로 설명한다.현재 디자인 튜닝 전 라인업은 2K 인터내셔널을 통해 전국 프리미엄 골프 피팅샵에서 유통되고 있다. 관계자는 “프리미엄은 소재의 숫자보다 구조 설계에서 비롯된다는 점을 강조하고 있으며, 3세대 설계 철학을 국내 시장에 소개하고 있다”고 밝혔다.온라인뉴스팀