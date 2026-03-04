이미지 확대 중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다. 2026.3.4 이지훈 기자

중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다.이날 새벽 원·달러 환율은 한때 심리적 지지선인 1500원을 넘기기도 했다. 이는 2009년 금융위기 이후 17년 만이다.이지훈 기자