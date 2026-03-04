메뉴
요동치는 환율

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-03-04 16:31
입력 2026-03-04 16:31
이미지 확대
중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다. 2026.3.4 이지훈 기자
중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다. 2026.3.4 이지훈 기자


중동 사태 영향으로 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 환율 시세가 4일 서울 중구 명동거리의 한 환전소 전광판에 표시돼 있다.



이날 새벽 원·달러 환율은 한때 심리적 지지선인 1500원을 넘기기도 했다. 이는 2009년 금융위기 이후 17년 만이다.

이지훈 기자
