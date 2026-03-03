K바이오 수출 역대 최고… 의약품 100억 달러 돌파

작년 10% 급증… 총 279억 달러
보건복지부는 3일 2025년 바이오헬스산업 수출이 전년 대비 10.3% 증가한 279억 달러를 기록했다고 밝혔다. 선박(318억 달러·6위), 철강(303억 달러·7위)에 이어 국내 주력 산업 가운데 8위 규모다.
의약품 수출은 104억 달러로 1년 새 12%가량 늘었다. 수출의 62.6%를 차지하는 바이오의약품이 미국·유럽 시장을 중심으로 성장한 영향이다. 화장품 수출은 114억 달러로 12.2% 증가했다.
복지부는 올해 바이오헬스산업 수출 목표를 304억 달러로 제시했다. 의약품 117억 달러, 의료기기 62억 달러, 화장품 125억 달러다. 정부는 이를 위해 지난해보다 3.5배 늘어난 2338억원을 투입한다.
제약·바이오는 1조 원 규모의 메가펀드와 1500억원 임상 3상 특화펀드를 조성하고, 의료기기는 인공지능(AI) 기반 제품 상용화와 수술 로봇 산업 육성을 추진한다. 화장품은 미국 LA 물류 거점 구축 등 해외 진출 지원을 확대할 계획이다.
세종 이현정 기자
2026-03-04 B1면
