K바이오 수출 역대 최고… 의약품 100억 달러 돌파

작년 10% 급증… 총 279억 달러

2026-03-04 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 바이오헬스 산업 수출액이 지난해 279억 달러(약 41조원)를 기록하며 역대 최대치를 기록했다. 의약품 수출은 사상 처음으로 100억 달러를 돌파했고 화장품도 2년 연속 최고 실적을 이어갔다.보건복지부는 3일 2025년 바이오헬스산업 수출이 전년 대비 10.3% 증가한 279억 달러를 기록했다고 밝혔다. 선박(318억 달러·6위), 철강(303억 달러·7위)에 이어 국내 주력 산업 가운데 8위 규모다.의약품 수출은 104억 달러로 1년 새 12%가량 늘었다. 수출의 62.6%를 차지하는 바이오의약품이 미국·유럽 시장을 중심으로 성장한 영향이다. 화장품 수출은 114억 달러로 12.2% 증가했다.복지부는 올해 바이오헬스산업 수출 목표를 304억 달러로 제시했다. 의약품 117억 달러, 의료기기 62억 달러, 화장품 125억 달러다. 정부는 이를 위해 지난해보다 3.5배 늘어난 2338억원을 투입한다.제약·바이오는 1조 원 규모의 메가펀드와 1500억원 임상 3상 특화펀드를 조성하고, 의료기기는 인공지능(AI) 기반 제품 상용화와 수술 로봇 산업 육성을 추진한다. 화장품은 미국 LA 물류 거점 구축 등 해외 진출 지원을 확대할 계획이다.세종 이현정 기자