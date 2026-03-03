메뉴
미·이란 전쟁 쇼크… 코스피 6000선 붕괴

이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-03-03 12:16
입력 2026-03-03 11:22
이미지 확대
미국의 이란 공습 후 처음으로 장이 열린 3일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나오고 있다. 이날 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 하락한 6165.15, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1169.82에 거래를 시작했다. 원달러 환율은 전날 주간거래 종가보다 22.6원 오른 1462.3원에 출발했다. 2026.3.3 뉴스1
미국의 이란 공습 후 처음으로 장이 열린 3일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나오고 있다. 이날 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 하락한 6165.15, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1169.82에 거래를 시작했다. 원달러 환율은 전날 주간거래 종가보다 22.6원 오른 1462.3원에 출발했다. 2026.3.3 뉴스1


코스피가 3일 미국의 이란 공습 여파로 낙폭을 키워 한때 6000선을 내줬다.

이날 오전 11시 25분 현재 코스피는 전장보다 219.51포인트(3.52%) 내린 6024.62를 나타내고 있다.

지수는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6165.15로 출발해 한때 6180.45까지 낙폭을 줄였으나, 다시 하락폭을 키웠다.

오전 11시 21분엔 낙폭을 4%대로 키워 5987.15까지 밀리며 6000선을 내주기도 했다. 이후 낙폭을 다시 줄여 6000선 위를 가리키고 있다.

코스피가 6000선을 하회했을 때 SK하이닉스도 낙폭을 키워 전장보다 6만 3000원(5.94%) 하락한 99만 8000원까지 내리며 한때 100만원 아래에서 거래되기도 했다.

코스피에서 외국인과 기관은 각각 3조 4744억원, 1029억원 순매도하고 있으며 개인은 3조 4829억원 매수 우위다.

이정수 기자
