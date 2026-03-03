정부 “호르무즈 해협 봉쇄 대비 중동 외 대체 원유 확보 추진”

이미지 확대 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황 관련 관계기관 합동 상황점검 회의가 열리고 있다. 뉴시스

정부가 미국·이스라엘의 이란 공격 여파와 관련해 에너지 수급 우려가 커지면서 정부가 “호르무즈해협이 봉쇄될 경우에 대비해 중동 이외의 물량 확보도 추진하겠다”고 밝혔다. 에너지·금융시장의 이상 징후 발생 시 100조 원+알파(α) 시장 안정에 나서기로 했다.중동 사태 후 처음 장이 열린 3일 정부는 이형일 재정경제부 1차관 주재로 ‘중동 상황 관련 관계기관 합동 상황점검 회의’를 열고 국내외 금융시장과 실물경제 영향을 논의했다.참석자들은 향후 상황 전개의 불확실성이 큰 만큼 국내외 에너지 시장 및 금융시장 24시간 모니터링을 하고 이상 징후 발생 시 100조 원+α 시장안정프로그램 등을 활용해 필요한 조치를 취하기로 했다.에너지 수급 관련해서는 “호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감이 고조되고 있지만 현재까지 중동 지역 우리 선박의 안전 관련 특이 동향 없다”고 정부는 밝혔다. 그러면서 “충분한 비축유를 보유하고 있지만 해협이 봉쇄될 경우에 대비해 중동 외 물량 확보를 추진해 나갈 방침”이라고 설명했다.이와 함께 투자자들의 불안 심리에 편승한 가짜뉴스 유포 등 불공정 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄단하기로 했다. 이억원 금융위원회 위원장은 “시장 참여자들이 국내 금융시장에 대해 과도한 불안감을 갖기보다는 우리 경제에 대한 신뢰와 합리적 의사결정이 필요하다”고 밝혔다.피해 중소기업에 대해선 수출입은행의 ‘위기 대응 특별 프로그램’을 가동해 중소·중견기업에 대해 최대 2.2%포인트의 우대 금리를 적용하는 등 총 20조 3000억원 규모 금융 지원 프로그램을 제공할 계획이다.이 차관은 “불확실성이 큰 만큼 관계기관은 모든 가능성을 열어두고 양상 변화를 면밀히 모니터링할 필요가 있다”며 “상황이 진정세를 보일 때까지 합동 비상대응반 회의를 매일 개최해 상황 변화에 기민하게 대응하겠다”고 밝혔다.세종 박은서 기자