금융위, 중동 피해기업에 13.3조 긴급 지원 “시장 불공정 행위 엄단”

이미지 확대 중동 상황 관련 관계기관 합동 금융시장 상황점검회의 이억원 금융위원장(오른쪽)이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황 관련 관계기관 합동 금융시장 상황점검회의를 주재하고 있다. 금융위원회 제공

금융위원회가 중동 지역 지정학적 리스크 확산에 대응해 13조 3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 본격 가동한다. 시장 불안 심리를 자극하는 가짜뉴스와 시세조종 등 불공정거래 행위에는 무관용 원칙으로 대응하겠다는 방침도 분명히 했다.이억원 금융위원장은 3일 정부서울청사에서 기획재정부, 한국은행, 금융감독원, 산업은행, 기업은행, 신용보증기금, 한국거래소, 국제금융센터 등과 합동으로 ‘금융시장 상황점검회의’를 열고 중동 정세 불안이 국내외 금융시장에 미치는 영향을 점검했다.정부는 산업은행 8조원, 기업은행 2조 3000억원, 신용보증기금 3조원 등 총 13조 3000억원 규모의 기존 금융지원 프로그램을 활용해 중동 사태로 피해를 입은 중소·중견기업에 자금 공급과 금리 감면 등을 지원할 계획이다. 이어 피해기업 상담센터도 운영해 현장 애로를 신속히 파악하고 지원 속도를 높이기로 했다.금융위는 이미 마련해둔 100조원+α 규모의 시장안정 프로그램도 필요할 경우 즉시 가동한다는 입장이다. 상황 악화 시 유동성 공급과 시장 안정 조치를 통해 변동성 확대에 선제적으로 대응하겠다는 방침이다.이 위원장은 “시장 불확실성이 커질 경우 투자자 불안 심리에 편승한 불공정거래가 발생할 수 있다”며 “자본시장 내 가짜뉴스 유포, 시세조종 등 위법 행위를 면밀히 점검하고 무관용 원칙으로 엄단하겠다”고 강조했다.박소연 기자