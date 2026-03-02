외항사에도 문 연 제주… 4000㎞ 이상 장거리 국제선 띄우면 ‘최대 3억’ 파격 지원

9억원 투입 국제항공노선 다변화

31일까지 외국항공사 신청 접수

아세안 10개국도 추가 인센티브

이미지 확대 2일 제주공항 국제선 출발장에서 외국 관광객들이 수속을 밟기 위해 줄을 서고 있다. 제주 강동삼 기자

국제 관광시장 경쟁이 재점화되는 가운데 제주가 ‘재정 인센티브 카드’로 하늘길 확장에 본격 시동을 걸었다.제주도는 국제항공노선 확충을 위해 항공사 지원 대상을 외국 항공사로까지 전면 확대했다. 국제선 회복세를 끌어올리고 노선 다변화를 가속하겠다는 승부수다.도는 “제주공항 출·도착 국제선 정기편을 신설하거나 증편하는 항공사를 대상으로 재정지원 사업을 추진한다”며 “기존 국적항공사에 한정했던 지원 대상을 외국 항공사까지 넓혔다”고 2일 밝혔다. 조례 개정을 통해 문턱을 낮췄다.지원 예산도 대폭 늘렸다. 올해 사업비는 9억원으로, 지난해 5억 5000만원보다 약 63.6% 증액됐다. 단순한 상징적 확대가 아니라 실질적 유인책을 마련한 셈이다.제주국제공항 국제선을 6개월 이상 정기 운항한 항공편 가운데 기준 탑승률 80%에 미치지 못한 경우 사후 재정지원을 한다. 초기 수요가 불안정한 신규 노선의 위험 부담을 덜어줘 항공사의 진입 장벽을 낮추겠다는 취지다.적용 기간은 2025년 10월 26일부터 2026년 10월 25일까지다. 2025년 동절기 스케줄부터 2026년 하절기 스케줄까지 포괄한다.특히 전략 노선에는 인센티브를 부여한다. 전체 국제노선이 지원 대상이지만, 인도네시아·태국·필리핀·말레이시아·베트남·싱가포르·캄보디아·미얀마·라오스·브루나이 등 아세안 10개국 노선과 4000㎞ 이상 장거리 노선은 ‘정책노선’으로 별도 지정해 최대 3억원의 추가 인센티브를 부여한다. 동남아와 장거리 시장을 선점해 국제 관광 수요를 다변화하겠다는 전략이다.신청은 이달 31일까지 받는다. 도는 4월 중 선정위원회 심의를 거쳐 지원 후보 항공사를 확정한 뒤, 실제 운항 실적을 검증해 지원금을 지급할 계획이다.제주도 관계자는 “국제선 회복세를 가속화하고 노선 다변화를 이끌어 도민·관광객의 이동 편의와 지역경제 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.제주 강동삼 기자