[속보] 2월 수출 675억달러로 29%↑…반도체 역대 최대 실적

한지은 기자 수정 2026-03-01 09:03 입력 2026-03-01 09:03

미국 상호관세 위법 판결, 대미 수출 영향은

(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 전 세계에 새롭게 부과하겠다고 밝힌 '글로벌 관세'를 10%에서 15%로 인상하겠다고 밝혔다. 앞서 미 연방대법원은 현지시간 지난 20일 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 트럼프 대통령이 세계 각국에 부과한 상호관세 조치를 위법하다고 판결했다. 사진은 22일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 2026.2.22

세종 한지은 기자