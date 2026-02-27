메뉴
[포토] 안형준 국가데이터처장 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’ 실시

수정 2026-02-27 16:43
입력 2026-02-27 16:43
안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 직접 시연하고 있다. 안 처장은 이날 고령인 응답 대상자의 건강 상태와 생활 환경을 세심하게 살피며 현장 조사 체계를 점검했다.

국가데이터처는 2월 26일부터 3월 9일까지 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시행한다. 조사 결과는 국가 차원의 노인 복지 정책 수립 및 제도 개선을 위한 기초 자료로 활용된다.



안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시연하고 있다.(사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시연하고 있다.(사진 제공=국가데이터처)


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
